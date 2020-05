A Mariña espera que el turismo nacional salve la temporada de verano

El sector turístico es uno de los más afectados por la pandemia del Covid-19. Con todo, en A Mariña esperan salvar el verano gracias al turismo nacional, sobre todo llegado desde Madrid, Cataluña, el Levante y la cornisa cantábrica, que es el que acostumbra a llenar los hoteles y los apartamentos turísticos en temporada alta. Los hosteleros reconocen que el turismo internacional llega a la comarca en los meses de marzo, abril o mayo y en otoño, por lo que auguran que aunque la ocupación bajará con respecto al año pasado, puede mantenerse en niveles aceptables. Sin fecha fija todavía para abrir sus puertas, aunque con la vista puesta en el mes julio, los trabajos ahora se centran en las medidas higiénicas y sanitarias que van a poner en marcha para garantizar la seguridad de trabajadores y huéspedes.

El director del Parador de Ribadeo, Antonio Graña (en la imagen), reconoce que todo es incertidumbre. "Aún no sabemos como será el verano porque el porcentaje de reservas es aún muy bajo, pero esperamos que a medida que se vaya avanzando en las fases de la desescalada se vayan haciendo reservas", asegura y augura que "el turismo nacional apostará por quedarse aquí y lo hará con estancias más largas para no cambiar tanto de hotel".

Un verano más flojo, pero con buenas expectativas también es el que dibuja la directora del hotel Oca Playa de Foz, Ana Lago. En julio y agosto ya cuentan un 40% de reservas. "Dende a semana pasada notamos un mínimo de reactivación con clientes nacionais, sobre todo de Madrid, Galicia e a cornisa cantábrica", explica y subraya que algo importante para el turismo en la comarca es que se vea como "un destino seguro, porque estamos nunha zona rural".

Rondando el 30% también están las reservas en el Palacio de Cristal de Burela. Una de sus propietarias, Chus Rivas, asegura que julio y agosto están registrando reservas y que ya hay alguna para septiembre. "As reservas é algo que a última hora sempre sube e este ano, seguro que máis", asegura y subraya que las tarifas son ahora más flexibles y con cancelaciones más fáciles.

El gerente del hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas de Viveiro, José Manuel Pereira, asegura que la ocupación para julio y agosto está aguantando. "El año pasado por estas fechas la previsión para agosto era de un 30% de ocupación y este es un poco más baja, del 21", afirma y subraya que "la evolución es positiva día a día, por lo que en cuanto progrese la desescalada y haya más movilidad es probable que los niveles de ocupación se animen, aunque ahora es todo una incógnita".

El hotel Louzao de Viveiro también está empezando a registrar llamadas para julio y agosto. Su gerente, Jesús Louzao (en la imagen), explica que se trata sobre todo de un turismo familiar que busca descansar y con estancias "como mínimo de cuatro días". También en el hotel Ego y el Urban están atendiendo las primeras reservas. "Los clientes preguntan por estancias de entre cuatro y seis días y realizan reservas reembolsables para tener la capacidad de cancelar con una semana de antelación en caso de necesidad", explica el gerente del Urban, Alejandro Balseiro.

Los apartamentos turísticos son ahora mismo una opción al alza. "A xente que reserva busca quedarse nun sitio todas as vacacións e úsanos como si fora unha segunda vivenda", explica Chus Rivas de A Cetárea, en Burela, "están funcionando moi ben porque tamén é unha opción que che da máis intimidade".

En este sentido, el gerente de Os Molineros, Javier Rodríguez, que tiene un complejo destinado al alquiler vacacional en la playa de A Rapadoira de Foz indica que hace quince días que empezaron a registrar reservas para los meses de julio y agosto. "Son clientes habituais do centro de España e nótase un incremento de xente do resto da provincia de Lugo", asegura y subraya que la condición es siempre la devolución del dinero si no se puede venir.

"Temos novos protocolos para os hóspedes"

El hotel Palacio de Cristal de Burela es uno de los que permanecen abiertos para atender las necesidades de los trabajadores de las empresas de actividades esenciales. Chus Rivas explica que cuentan «con protocolos de atención aos hóspedes para garantizar que se cumplen as normas de seguridade en todo momento».

Servicio de comidas en las habitaciones

Además de todas las medidas de higiene que se sumaron a las que ya se hacían en el hotel, los huéspedes cuentan con un servicio de comidas en las habitaciones para no usar las zonas comunes y evitar contactos.



El turismo rural se dispara por el síndrome del confinamiento

La principal característica que define al turismo rural, como la tranquilidad que ofrece al tratarse de espacios naturales sin masificar, se convierte en la principal ventaja de este tipo de turismo de cara al próximo verano, sobre todo para quienes pasaron casi dos meses en pequeños pisos de grandes ciudades. La mayor parte de los establecimientos abrirán sus puertas en el mes de julio, puesto que las reservas que podían tener para mayo y junio han sido canceladas y auguran un verano con bastantes buenas cifras a tenor de las reservas que ya manejan y que llegan al 60% en las casas que se alquilan por habitaciones y hasta el 90% si se trata del alquiler de viviendas enteras.

Las reservas para el mes de agosto llegan al 60% en las casas por habitaciones y alcanzan el 90% cuando se trata de los alquileres para viviendas enteras

Desde la Casa do Mudo de Cervo, Patricia Rodríguez explica que abrirán en julio, un mes para el que cuentan con un 40% de ocupación. Para agosto, el porcentaje sube hasta superar el 60%. «Son cifras máis baixas que as do ano pasado, pero tamén é certo que a xente que está chamando busca sitios tranquilos nos que non haxa aglomeracións e aquí na Mariña contamos con iso», explica y subraya que la mayor parte de los clientes proceden de Madrid y Valencia. "O turismo rural e os hosteis pequenos van ter bastante ocupación porque son espazos grandes e en entorno rurais, que é o que a xente busca agora", destaca Ana Fernández (en la imagen), que subraya que el avance de las reservas dependerá del permiso para viajar entre comunidades.

En la Casona de Labrada, en A Pontenova disponen de tres casas: dos para alquiler completo y otra por habitaciones. "En agosto solo nos quedan días sueltos en las casas completas y en la vivienda por habitaciones estamos a un 50% ahora mismo", asegura Susana Sanz, que explica que aumentó la demanda en las casas de alquiler completo "porque la gente no quiere coincidir con nadie". Estos establecimientos abrirán en la segunda quincena de julio, porque su clientes son en su mayoría madrileños y catalanes, así como del Levante "y es necesario que se pueda viajar para abrir".

Tanto en la Casa do Mundo como en Casona de Labrada trabajan estos días en protocolos específicos que contemplan unas medidas de higiene y seguridad extremas "para dar confianza".