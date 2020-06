A Mariña se echa a la calle para evitar un "desierto industrial" sin Alcoa

Luchan a brazo partido contra la, hasta ahora, inflexible decisión de Alcoa de cerrar, o deslocalizar, la única fábrica de aluminio primario que resiste en España. UGT, CCOO y CIG, los tres sindicatos con representación en el comité de empresa de la factoría que la multinacional americana posee en San Cibrao, han tomado este lunes la calle.

Un futuro para A Mariña es lo que ha pedido la multitud que este lunes ha secundado una marcha que ha partido del Hospital Público de Burela. Todos los participantes, plantel de Alcoa y de las auxiliares incluido, han reclamado una respuesta inmediata que frene la sangría económica y laboral que padece una comarca en jaque cuyas demandas, denuncian, no han sido atendidas y continúan enquistadas.

A la crisis de la pesca, del agro, de lo inmobiliario y de la construcción, le sigue ahora la de la siderurgia, claman, y por ello en esta acción reivindicativa han atacado duramente a Alcoa por aprovechar una vivencia excepcional, con el consiguiente precio del aluminio a la baja, para anunciar el inicio formal, el próximo jueves, del período de consultas del ERE de despido colectivo de 543 trabajadores.

Muchos locales han cerrado antes de su hora habitual para poder estar presentes en esta cita encabezada por las pancartas "Pola industrialización da Mariña" y "A Mariña sálvase loitando" y en la que las consignas han sido las habituales.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, desplazado a Galicia para poder estar presente en esta protesta, mostró en una conferencia de prensa previa su convencimiento de que la opinión pública española "no va a perdonar" ni a Nissan ni a Alcoa la "desvergüenza" de utilizar una situación de mercado "que es hoy, que no ha sido ayer y que no va a ser mañana" para tratar de "colar por la puerta de atrás" un cierre.

Lo que ocurre le parece, sin tapujos, "una indignidad, una golfería", como expresó ante los medios y en una reunión posterior con delegados de su central. "Las multinacionales es verdad que no tienen alma" al actuar movidas por el dinero, reconoció Álvarez, pero "aprovechar estos momentos tan duros en el planeta..." no era lo esperable. "Tanta indignidad no se ha visto muchas veces en nuestro país".

"Aprovechar los datos económicos para intentar justificar lo que no es justificable raya la mala fe", destacó en varias ocasiones a lo largo de una jornada que inició en Viveiro y remató en Burela.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, ha insistido en que "estamos en la cuenta atrás" y ha pedido activar los mecanismos para una intervención pública que evite un "desierto industrial".

El complejo industrial de San Cibrao, asentado entre los municipios de Xove y Cervo, en la Mariña occidental, está compuesto por una fábrica de aluminio y una planta de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas, respectivamente, y su peso en la economía local es de tal envergadura que representa un tercio del producto interior bruto (PIB) de la provincia de Lugo.

Alcoa comunicó su intención de iniciar el 25 de junio un proceso formal -el informal quedó abierto el 28 de mayo- de consultas para el despido colectivo en sus instalaciones de aluminio en San Cibrao. La negociación durará un mes.

La factoría, informó la dirección en un comunicado, afronta una serie de problemas que han hecho que la producción de aluminio primario sea "ineficiente" y la operación de la planta no resulte "competitiva", y que han causado "significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen".

Alcoa plantea una reestructuración de la planta de aluminio que continuaría operando una parte de la fundición, mientras que la producción en la refinería, según la nota, no se vería afectada por el proceso.

El comité ha convocado para este jueves, a partir de las 12.00 horas, un concentración de protesta ante la Subdelegación del Gobierno, en Lugo.

Está prevista también para el domingo una caravana de vehículos que partirá por la mañana de diferentes municipios mariñanos y se desplazará hasta la capital lucense.

Este martes es la reunión vía telemática de la mesa multilateral con sindicatos, empresa, Xunta y Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobará asimismo este martes el Fondo de Reserva de Garantía para que consumidores electrointensivos suscriban contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo, que estará dotado con 600 millones de euros en sus primeros tres años de vida.

Este fondo es una de las medidas de apoyo a las empresas industriales con gran consumo de electricidad recogidas en el borrador del estatuto del consumidor electrointensivo y su finalidad es regular la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos que adquieran empresas electrointensivas en las operaciones de compra de energía a medio y largo plazo.