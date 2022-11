A Mariña dice no a la violencia de género

El color violeta va tomando la comarca de A Mariña para visibilizar la lucha contra la lacra de la violencia de género, con los concellos y asociaciones volcados en este cometido. Caminatas y lectura de manifiestos son los actos centrales este viernes, junto a la inauguración de bancos morados y a la iluminación de edificios públicos.

Banco morado en O Vicedo. EP

Viveiro

Una de las iniciativas este año es la ruta de concienciación contra la violencia de género de Mulleres en Igualdade de Burela (Bumei), que conlleva en colaboración con los ayuntamientos la colocación de bancos violetas que sirvan de espacio de reflexión sobre este problema social. Ya se inauguraron en Ourol, O Vicedo o Riotorto, y este jueves se hará en Viveiro, en un acto en la Praza da Habana que se completará con la lectura de un manifiesto a cargo del grupo de participación juvenil y con una intervención artística de David Bellas. La alcaldesa, María Loureiro, hace un llamamiento "a concienciar e visibilizar esta lacra social" y aboga por "estar preto das vítimas e axudalas, aumentando os recursos para rematar o antes posible esta loita", La concejala de Muller, Lara Fernández, reseña que con este banco recuerdan a "todas mulleres que foron vítimas da violencia de xénero nos últimos anos" y muestran su "repulsa".

Banco violeta en Viveiro. EP

El programa del Concello vivariense continúa este viernes con la marca En negro contra as violencias que saldrá a las ocho y media de la tarde de Os Castelos y terminará en la Praza Maior con la lectura del manifiesto institucional. Habrá paraguas conmemorativos por si llueve y camisetas donadas por la Diputación. Al terminar, se repartirá chocolate con churros.

Además, el sábado a las ocho y media se representa la obra Continente María en el teatro, protagonizada por Melania Cruz y Vadim Yukhnevich con dirección de Tito Asorey, que hace un recorrido por el legado escénico y vital de la actriz María Casares. Y el sábado 3 de diciembre Chévere representará Fillas Bravas. También dentro de esta programación habrá talleres de sexualidad en los institutos, un taller de creación audiovisual contra la violencia de género y el club de lectura en femenino crea el recanto violeta.

Ourol

Tras la inauguración del banco, Ourol ofrece este jueves el musical infantil Rockeamos todas con Pakolas que ensalza figuras femeninas, a las seis y media en el multiusos, este viernes será la cuarta Andaina Contra a Violencia de Xénero, a las doce y cuarto de la mañana en el Paseo da Rega con lectura de un manifiesto y el sábado habrá autocine, con la proyección de Vilamor de Ignacio Vilar en la explanada de detrás del consistorio.

Burela

En Burela los actos ya empezaron el domingo con una camintara de siete kilómetros y continuará este viernes con varios actos en la Praza do Concello. A las doce está prevista la lectura del manifiesto institucional y habrá instalado un punto informativo con reparto de material divulgativo para la prevención de la violencia de género. También se colocarán pancartas y la fachada del consistorio está iluminada de morado.

En los actos por el 25-N también se enmarcan el concurso de microrrelatos, los talleres en colegios e institutos y un curso de defensa personal para mujeres que se impartirá los días 12 y 14 en la casa de la cultura.

Cervo

El Concello de Cervo organiza este viernes una caminata en colaboración con Mulleres en Igualdade de este municipio, el Ceip de Cervo y Saúde Mental A Mariña. Saldrá a las once desde la unidad residencial de este colectivo y se incorporará el alumnado del colegio para terminar en el consistorio, donde una usuaria de Saúde Mental leerá un manifiesto escrito por una mujer víctima de violencia de género y se guardará un minuto de silencio. Además el Ceip interpretará un tema en lenguaje de signos dedicado a todas las víctimas de esta lacra.

Por la tarde, a las seis y media, se inaugurará el banco morado en la plazoleta de la casa de la cultura, y a continuación habrá dos representaciones en el auditorio: Teatro contra el bullying: eres único de Saúde Mental A Mariña y Vítimas da desigualdade de Ardora. Además se iluminarán en violeta los edificios públicos.

Mondoñedo

El Concello de Mondoñedo impulsa a través de su CIM las actividades, que se desarrollan este viernes en la Praza do Concello. De once a doce y media estará instalado un punto informativo "onde se repartirá material relacionado coa temática e se imporá o lazo morado". Estos materiales, precisan, son tanto de edición propia como facilitados por la Secretaría Xeral de Igualdade. A las doce será la lectura del manifiesto contra la violencia del género a cargo de Conchy Hombreiro Piñeiro, directora del Centro Sociocomunitario mindoniense, y se guardará un minuto de silencio. Finalmente a las tres se inaugura el banco morado. Mondoñedo, que ilumina en violeta la Fonte Vella y la Casa do Concello, también impulsa talleres en el instituto.

Lourenzá

En Lourenzá este viernes se proyecta la película En tierra de hombres a las cinco en el salón de actos de la casa consistorial y el sábado, bajo el lema Saca a vermella contra a violencia de xénero, los deportistas de la sección infantil de fútbol de las escuelas deportivas vestirán una camiseta conmemorativa en su partido contra el Piringalla de Lugo. Antes de empezar el encuentro, se leerá un manifiesto y se inaugurará un mural, apunta la alcaldesa, Rocío López, quien avanza que además en enero habrá un curso de autodefensa y autocuidado.

Ribadeo

En Ribadeo, la Concellería de Igualdade entregó a Acisa adhesivos para que los pongan los negocios asociados. En ellos se lee el lema de la campaña, Ribadeo contra a violencia machista: antes, agora e sempre. "Trátase de que a loita contra a violencia machista non se circunscriba a un só día. Este material para visibilizar esta campaña lembrará de forma continuada o propósito", apuntó la concejala de Igualdade, Mónica Freire, que junto a la directora del Cim, Montse González, y a la educadora familiar, Fianma Prada, entregó el material a los directivos de Acisa Carmen Cruzado y Jesús Pérez.