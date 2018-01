A Mariña aprovechará su conexión con Cabo Verde para promocionarse

Cabo Verde no es un país más de la lusofonía para las gentes de Lugo y de A Mariña. Además de la conexión por la tradición lingüística gallegoportuguesa, Cabo Verde es un pedacito de la costa de Lugo gracias a las decenas de familias asentadas desde hace unos cuarenta años en torno a los núcleos de Burela y de San Cibrao. La Mancomunidade de Municipios da Mariña quiere aprovechar esa relación especial y privilegiada para promocionarse internacionalmente.



Así lo desveló el presidente de la Mancomunidade y alcalde de Burela Alfredo Llano, que presentó este jueves en Fitur las bondades turísticas de A Mariña y que relató que ha iniciado los primeros contactos. "Tuve la oportunidad de estar con el ministro y con el embajador de Cabo Verde para trabajar asuntos en común, la promoción turística de Cabo Verde en la comarca y de la comarca en ese país. Ha sido una cuestión muy positiva", detalló.



El presidente de la Mancomunidade de Municipios da Mariña, Alfredo Llano, hizo un balance positivo de la presencia de la comarca en Fitur y de la presentación que tuvo lugar ayer en el expositor de Galicia.



Llano valoró la importante presencia tanto institucional como de turoperadores. "Nos dedicamos a dar a conocer las virtudes de esta comarca, lo enfocamos en la diversidad en la capacidad que tenemos para ofrecer grandes oportunidades la quien nos visita, como pueden ser las playas, pero también la gastronomía, el deporte, la cultura, la etnografía… hemos hecho mención a toda la oferta que pueden encontrar en A Mariña".



El presidente de la Mancomunidade subrayó que habían hecho hincapié en que están especialmente interesados "en un turismo fluido, de descanso y que descubra todo lo que tenemos en nuestra tierra, que no se concentren en las mismas fechas y nos mismos lugares, queremos que se disperse, que se integren entre nosotros y que les queden muchas ganas de volver. Buscamos un turismo integrador y fluido con muchas expectativas y oportunidades de conocer en profundidad esta tierra". Alfredo Llano piensa que esa idea ha sido bien recogida. "Esperamos que dé sus frutos e intentaremos seguir ahí apoyando el turismo de esta comarca. Pronto firmaremos un nuevo convenio con la Axencia de Turismo de Galicia; espero que [la directora xeral de Turismo de la Xunta], Nava Castro venga a A Mariña".



El presidente de la Mancomunidade concluyó: "Quedamos satisfechos de nuestra presentación. Es la edición de Fitur donde más gente he visto. Dejamos muchos dípticos de la Mancomunidade. Los que trajimos para el inicio ya estaban agotados. Los nuevos los hemos dejado en los diferentes mostradores de la Axencia de Turismo de Galicia. Creo que ha sido positiva nuestra presencia aquí. Esperamos que se note durante todo el año y venga mucha gente a A Mariña".