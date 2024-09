María Xosé Barreira: "A alcaldesa do Valadouro está ideoloxicamente próxima á dereita"

Tan mal estaba a situación no goberno municipal?

A situación era insostible, si. Había unha imposibilidade de xestionar e de traballar en equipo case desde o principio do mandato.

Sabe que a aínda alcaldesa os culpa directamente do acontecido.

Si, claro. Ela cúlpanos a nós e a nós dirixíase só a través do BNG. Teño que dicir que asinamos un pacto de goberno a tres bandas, pero non somos persoas de palla. Fíxose unha cesión, porque dos tres partidos fomos os máis votados, pero cedeuse precisamente para que se fixesen cousas. E só se sacaron cousas do ano pasado. Houbo unha falta de xestión moi importante. Hai unha falta de diálogo total e a xestión do persoal do Concello é pésima.

Ten consciencia de que teñen moitos impagos?

Desde logo, e por iso non creo que se dirixa a nós. É certo que non fomos quen de facer un presuposto, e iso xerou moitas facturas sen pagar pero que ela, como alcaldesa, non foi capaz de xestionar. Por exemplo, débenselle catro facturas á empresa do Servizo de Axuda no Fogar. Ben, pois a día 4 de setembro non se lle pagaron habendo diñeiro para pagarlle tres, e ela non o fixo. Tentamos facerlle ver iso, pero era imposible. Eu creo que non vale para ser alcaldesa. Pero máis alá diso, nós sobre todo tiñamos un compromiso coa xente do Valadouro e estabamos aí para gobernar, non para acompañar a ninguén nin para lucrarnos, porque lembro que nós non cobrababamos polo traballo de concelleiros.

Que di sobre a acusación de que a ameazaron con denunciala?

Pois que me parece algo grave. Porque non é certo para nada.Nós non nos metemos coa xente a nivel persoal. Pero nese asunto a secretaria fixo un informe sobre un traballador en concreto e demandamos que se solucionase nunha xunta de goberno, e aí acordouse pedir asesoramento á Deputación. Aí eu digo que a convocatoria das xuntas de goberno están rexidas por lei e cito o que di a lei ao respecto, e nada máis. É algo que está recollido na lei, pero para nada había esa intención da que ela fala e me parece grave que o diga porque falta á verdade.

Dixo que xa facía tempo que vía 'cousas estrañas'. É certo?

Nós xa viñamos dando toques de atención, pero non nos escoitaba, por iso falabamos co BNG. No Concello había unha parálise e nós esiximos que o Concello funcionase, porque isto ten que seguir, a xente ten que cobrar. Pedirlle á alcaldesa que faga os pagos é ameazar? Non. É responsabilizarnos. Pero claro, ela leva todo ao tema persoal.

Vanse satisfeitos co seu traballo?

Nós ímonos sen problema porque insisto en que non estabamos percibindo nada polo noso traballo, así que marchamos coa conciencia moi tranquila. Si queremos agradecer especialmente aos traballadores do Concello que estiveron axudando para tratar de saír da situación de parálise porque eles tamén son vítimas da mala xestión. Tamén por eles me parece grave que se fale de ameazas cunha denuncia penal cando falamos exclusivamente da petición dunha xunta de goberno local.

Non parece estrañada da decisión da alcaldesa.

Realmente non. Ela é unha persoa ideoloxicamente próxima á dereita, ao PP. Iso é algo entendible, pero esa explicación, non. Ela é a alcaldesa e ten que xestionar. Pedirlle que o faga non é presionar, ten que saber que ten facer o seu traballo, nada máis