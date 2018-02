María Vila Batán, do IES Vilamarín de Ourense, logrou o primeiro posto no Campeonato Internacional de Baristas de Escolas de Hostalaría que se disputou este mércores e xoves no IES de Foz.

En segundo lugar clasificouse Silvia García Blanco do CIFP Compostela de Santiago e o terceiro posto foi para Alberto Castedo Gómez do IES Sanxillao de Lugo.

O alumno do IES de Foz, Ander Villanueva Santiago foi descalificado polo xurado, aínda que este alabou o seu traballo.



O IES Vilamarín tamén foi a escola gañadora do certame.