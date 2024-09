La alcaldesa de Viveiro y la Xunta, enfrentadas por sus desencuentros

La alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, lanzó un mensaje de crítica profunda hacia la Xunta por no atender diversas peticiones de reuniones que tiene pendientes para tratar distintas cuestiones que, además, asegura que son "urxentes" para el municipio. Las declaraciones de Loureiro fueron contestadas por fuentes del Gobierno gallego de forma muy rápida acusándola a ella de no acudir a varios actos a los que fue invitada por distintos cargos autonómicos en los que pudo haber planteado distintas preocupaciones o, cuando acudió, afirman que no realizó ninguna petición.

María Loureiro sostiene que hace ya "meses" que fue presentando solicitudes de entrevista con diferentes responsables autonómicos sin que se le contestase. La regidora cita una, por ejemplo, con Portos de Galicia "para tratar diversos asuntos relativos a este ámbito". Entre los puntos a abordar estarían "a explanada na que se atopa o antigo Casino de Viveiro, a situación do peirao de Viveiro, a humanización da zona entre Viveiro e Celeiro, ou temas relacionados coa rampla contigua á ponte da Misericordia no paseo marítimo, que se atopa moi deteriorada".

Pero desde la Xunta aseguran que tanto el presidente de Portos como el conselleiro de Mar estuvieron recientemente en Celeiro y pese a que invitaron a la alcaldesa al acto, "ela non se presentou". Consideran que está actuando con "deslealdade instucional" porque sostienen que allí sería atendida "sen problema ningún".

Otra reunión a la que hace referencia la alcaldesa es con la Consellería de Educación para tratar la situación del conservatorio, cita para la que esperan "desde xaneiro, cando volvemos pedir esa cita despois dunha solicitude anterior". Añade que estuvieron "chamando varias veces para ver cando podería ser esta reunión, pero aínda a día de hoxe segue pendente, a pesar de ser outra cuestión urxente".

María Loureiro considera que se le está faltando al respeto a ella como alcaldesa y a los vecinos de Viveiro "que é o terceiro concello máis poboado da provincia, e nin aínda así é atendido pola Xunta".

El Ejecutivo autonómico, por su parte, añade que las oportunidades de Loureiro para hablar con responsables autonómicos fueron varias al margen de la de Portos, "como cando estivo en Viveiro o director xeral de Comercio e ela non se presentou. No IGVS tampouco fixo ningunha petición e o 15 de xullo o delegado territorial recibíu á alcaldesa e á tenente de alcaldesa e non lle trasladaron en ningún momento eses problemas, só cuestións de mobilidade".

En la misma línea se pronunció la portavoz municipal del PP, Mariña Gueimunde, que tachó de "descaro" la actitud de Loureiro al no acudir a las citas con cargos autonómicos y añadió que bajo su punto de vista "é a rexedora socialista a que despreza á Xunta cando os seus responsables veñen a Viveiro e ela non asiste malia estar convidada" y se pregunta si "o que pretendía a alcaldesa era ir a Santiago para cobrar dietas dobres como fan no goberno municipal cando van á Xunta".