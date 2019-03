María Loureiro: "Hubo proyectos que salieron adelante gracias a la insistencia"

La regidora vivariense está contenta por el trabajo realizado en los últimos cuatro años, pese a reconocer que quedan por resolver asuntos fundamentales para el municipio, entre los que apunta el Plan Xeral, la vía de circunvalación y el saneamiento de la ría, que asegura no dependen solo de la gestión política municipal, sino que competen a la Xunta. Recientemente anunció que repetirá como candidata por el PSOE a la alcaldía de Viveiro y todavía desconoce a prácticamente todos sus rivales políticos. A su favor juegan la receptividad y que en este tiempo se ha consolidado al frente del Concello.



¿Renovará la lista?

Quiero destacar y reconocer el trabajo de los concejales de este equipo de gobierno, en el que solo dos tenemos dedicación exclusiva; el resto compaginan su vida privada y laboral, y aún así se puede decir que las diferentes concejalías cumplieron con los objetivos y que se hicieron buenas gestiones, pero todavía tenemos que hablarlo.



¿Aspira a ser de nuevo diputada?

Ahora mismo la única aspiración que tengo es el Concello. Es verdad que estuve en la Diputación, pero tuve que irme por la imputación, miro el presente, que es el Concello de Viveiro.



La Justicia ha despejado las sombras sobre la gestión municipal socialista, ¿le da tranquilidad?

El juicio oral se anunció en los meses previos a las elecciones, pero tuvimos la confianza de los vecinos de Viveiro. Siempre decíamos que como quede alguien que tenga la duda de que cometimos delito, pues queda mal sabor de boca. Por parte de representantes del PP se hizo una campaña de desprestigio hacia nosotros por prevaricación urbanística, incluso diciendo el presidente de la Xunta que carecía de ética política por presentarme, pero el tiempo pone a todo el mundo en su lugar y ahora vemos los casos de corrupción que hay en el PP. Nosotros fuimos absueltos. Estaba convencida de que no habíamos hecho nada mal, todo se hizo conforme a informes, se otorgó la licencia a Vestas para mantener los puestos de trabajo. Gracias a ello se mantuvieron, pero nos jugábamos la cárcel. Tengo la misma tranquilidad, ya no por mí, sino también por la familia, porque no es plato de buen gusto abrir los telediarios, como si no hubiese casos más importantes en Galicia. Se confirmó lo que decíamos y a seguir trabajando.

"La Xunta nos pone trabas en cuanto a tramitación y parece que se ponen las pilas dos meses antes de las elecciones"



Una queja suya constante es la discriminación por parte de la Xunta

Con respecto a la Xunta, debí ir a todas las consellerías, nos movimos, porque entiendo que un alcalde no tiene que estar en la silla, tiene que llamar a las puertas y pedir para Viveiro. En muchos casos salieron adelante los proyectos gracias a nuestra insistencia. Por ejemplo el Plan Xeral estuvo paralizado en Patrimonio, que nos pedía realizar tantas modificaciones que suponían hacerlo de nuevo. Gracias a las reuniones de trabajo con los técnicos conseguimos llegar a un acuerdo y se mantuvo la aprobación inicial tras hacer pequeños matices. El anterior director de Augas ni nos recibía ni atendía el teléfono, nos tenía totalmente abandonados; con esta directora tenemos discrepancias, pero nos atiende y resuelve los requerimientos del Concello de Viveiro, que es su deber.



¿Repercute esto en las ayudas?

Creo que los concellos en que no gobierna el PP, en A Mariña hay algunos, tenemos los mismos problemas: las trabas que la Xunta nos pone en cuanto a tramitaciones y que parece que se ponen las pilas ahora, dos meses antes de unas elecciones. También lo dijo el alcalde de Ribadeo con el campo de fútbol. Siempre digo que nunca nos dan una ayuda fuera de lo establecido por ley.

Portos anunció ahora el derribo de los galpones y el dragado. Después de cuatro años se van a demoler los galpones. Soy consciente que muchas veces no solo dependen de la gestión política, sino también de la tramitación, pero hace año y medio que están rescatados. Es una buena noticia

para Viveiro, como si se tiran el día antes de las elecciones, y que se lleve los méritos quien quiera. El gobierno intentó abrir Viveiro al mar, reordenó el tráfico, la avenida de Cervantes, humanizó la zona de la comisaría y la estación de autobuses. Ahora lo primordial es que se lleve a cabo la demolición, que forma parte de esa remodelación iniciada en 2014.



¿Y qué pasará con la casa del guardamuelles, donde pretendían crear el museo de la ría vivariense?

En su momento pedimos la reversión para el Concello, pero está en bastante mal estado. Se está valorando, pero puede que no reúna las condiciones o haya que reconstruirla y eso es bastante complicado y costoso.

"La intención es gestionar las pistas del Casino e integrar la zona en el centro, tirar el muro y crear un área dotacional"



¿Cómo está la solicitud de cesión de las pistas del Casino?

Todavía sigue en tramitación la solicitud de la cesión, que forma parte de la humanización de la zona y también estamos buscando financiación, porque es un proyecto costoso. La intención es lograr la reversión para gestionar las pistas, pero las cosas van despacio. Pretendemos tirar el muro e integrar la zona en el casco histórico, así como adecentar toda la superficie como área dotacional, para aparcamiento y una explanada para poder hacer conciertos, además de las pistas.

También aprobaron crear la casa de cultura en el centro comarcal.

El edificio está dinamizándose, están la asociación Terra de Viveiro, la Banda Naval y Escolma de Meus. Es verdad que hay un acuerdo con los no adscritos para convertirlo en el centro cultural del Concello, con una sala de exposición permanente, que se desarrollará en breve.

"No somos populistas, trabajamos por y para el pueblo, nos importa que se hagan obras"



¿Cómo costean las pistas?

Muchas se sufragan con cargo al plan único de la Diputación, tanto en núcleos urbanos como en las parroquias, que no están abandonadas. Nosotros no somos populistas, somos del pueblo, trabajamos por y para el pueblo, lo que nos importa es que se hagan obras; cuantas más, mejor. La ley de contratación se endureció mucho. Desde fuera puede dar sensación de dejadez, pero para una bombilla hay que hacer previsión de gasto, informe de Intervención y aprobación en junta de gobierno. No podemos ir con la celeridad deseada, hay que cumplir la ley.



¿Cómo atienden las parroquias?

Tenemos una zona rural muy amplia y lógicamente no se puede llegar a todo por limitaciones económicas, hay que priorizar actuaciones. No hay concejal que esté más pendiente que el de obras, está las 24 horas recorriendo las parroquias, atendiendo a los vecinos personalmente y por teléfono. Es prácticamente una atención a domicilio, quedan cosas por hacer, pero se hicieron muchas en Faro, San Pedro, Magazos o Galdo, Celeiro o Covas y el abastecimiento de Boimente, Chavín o Valcarría. El invierno es duro y los camiones de madera también contribuyen a que las pistas se deterioren.