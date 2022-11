A catedrática María Loureiro García ingresou este mércores como académica numeraria da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) nun acto celebrado en Santiago no que se amosou partidaria de que se "grave aos que poden máis para afrontar o cambio climático".

María Loureiro (A Pontenova, 1972), catedrática de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Santiago, pronunciou un discurso de ingreso sobre economía para tempos nos que o benestar das persoas e o medio ambiente importan.

En relación ás políticas en materia ambiental, como os impostos verdes, indicou que "non son sempre nin as favoritas nin as que favorecen a toda a poboación". Para que estas políticas funcionen adecuadamente, a experta indica que "a involucración e aprobación da cidadanía é fundamental, por ser o medio ambiente un dos bens públicos máis prezados que temos". A análise realizada polo seu equipo de investigación mediante ferramentas baseadas en big data permite deducir que "as políticas de impostos ás emisions non son especialmente populares entre a cidadanía".

A catedrática defende aliviar "os segmentos da poboación máis débiles e menos responsables" dos problemas ambientais

Segundo a nova académica, "a preocupación fundamental dos cidadáns en materia ambiental céntrase nas consecuencias da súa propia vulnerabilidade económica acentuada pola crise ambiental. Isto chama á necesidade de xerar instrumentos de carácter económico máis personalizados".

A investigadora incidiu na relevancia de afrontar a transición enerxética "gravando aos que realmente poidan pagar máis —que xeralmente tamén son os que contribúen en maior medida ao quecemento global— ou aos grandes consumidores —como empresas de renting ou transporte— e menos a outros segmentos da poboación máis débiles e menos responsables do cambio climático".

"Para levar a cabo estas políticas máis sofisticadas, xustas e efectivas, necesitamos personalizar impostos e subvencións climáticas. Ao meu xeito de ver, este obxectivo pasa por empregar datos que nos permitan asegurarnos de que non son as clases máis desfavorecidas as que pagan a transición climática para todos nós. E, sobre todo, que fagamos políticas económicas que poñan de manifesto que o benestar da xente importa, e moito", destacou.

Loureiro sinalou que "a crise poscovid xunto á invasión de Ucraína aceleraron o debate actual sobre a urxencia de empurrar a necesaria transición enerxética, considerando á vez que esta debería ser non só rápida, senón tamén xusta".

Nesta liña, a investigadora puxo de manifesto que "durante o século XX houbo achegas no ámbito da economía que nos describían os riscos que corriamos se non considerabamos o medio ambiente na toma de decisións económicas".

"Calculou os danos do Prestige"

O académico José Antonio Redondo respondeu á disertación feita pola catedrática, sinalando que María Loureiro incorpórase á RAGC a semana na que a catástrofe do Prestige cumpre vinte anos. Remarcou que nela "a nosa nova académica tivo un papel fundamental na opinión pericial dos danos, 4.000 millóns de euros".

En relación á situación ambiental global, Redondo apuntou que "o cambio climático, a contaminación das augas e a sobreexplotación están a comprometer o futuro de noso planeta", polo que considera "urxente" unha maior implicación da sociedade, a colaboración dos responsables públicos e unha investigación científica e tecnolóxica continua.

Primeira muller da sección de economía

O presidente da academia, Juan Lema, deu a benvida á profesora Loureiro como "a primeira muller que forma parte da Sección de Ciencias Económicas e Sociais da Academia". Referiuse a ela como "unha investigadora brillante nun campo menos tradicional; pero, nestes intres, extremadamente importante da economía".

"Leva orientada toda a súa carreira ao estudo de temas moi relacionados co medio ambiente, tanto no eido da economía agraria como no da economía ambiental, incluíndo os aspectos enerxéticos e os relativos ao cambio climático", considerou o responsable da RAGC.

Os temas que trata están "de completa actualidade e que resultan acaídos para influír na toma de decisións a curto, medio e longo prazo das autoridades responsables. Os seus traballos son tamén dun extraordinario interese para mobilizar a opinión pública en asuntos sensibles de gran transcendencia".

Juan Lema destacou a "enorme proxección internacional" da nova acaémica e a súa implicación en analizar cuestións que afectan directamente á economía ambiental galega como os incendios forestais, os recursos mariños ou a economía do cambio climático e as súas repercusións no ámbito galego e global.

"Estamos seguros de que a profesora Loureiro vai contribuír desde a RAGC a influír na percepción social da importancia de acelerar a transición cara a un novo modelo económico onde os aspectos ambientais cobren una dimensión decisiva", salientou.

Asistentes ao acto

A maiores do presidente da RAGC, estiveron no acto a conselleira do Mar, Rosa Quintana; o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, e o vicerreitor de Política Científica da USC, Vicente Pérez Muñuzuri.

Non faltaron a vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade da Universidade de Vigo, María Isabel Doval; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; o fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz; o director da Escola Naval Militar de Marín, Pedro Cardona, e outros representantes de diversas institucións.