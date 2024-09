María José Fernández: "Son consciente de que non estaba facendo nada"

A aínda alcaldesa de O Valadouro anunciou esta semana a decisión de romper o tripartito con PSOE E BNG por "total perda de confianza" nos socialistas e seguirá como concelleira, aínda que o portavoz do PP, Manuel Lamela, sexa o alcalde.

Que pasou para tomar agora esta decisión?

Xa hai tempo que non había unha relación fluída, sobre todo co PSOE, porque co BNG as cousas foron bastante ben, a verdade. Pero cando me ameazaron con abrirme un proceso penal, vin que iso non podía ser. E foi por unha tontería, para ver o expediente aberto a un traballador. Ademais cando iso era competencia miña, que era a responsable de persoal. Só levaba iso, a auga e o Mercado de Primavera. Pero claro, estamos a falar de palabras maiores.

Queixouse de que Edmundo Maseda seguía presente.

Iso sobrepasou todas as liñas vermellas. Estaba polo concello descaradamente, mantiña reunións, tamén con traballadores municipais en instalacións do concello, cando foi unha persoa á que apartamos precisamente para poder chegar a un acordo de goberno.

Tamén di que o Concello non funciona. Isto é así?

A verdade é que si. Non estamos funcionando ben. Hai moitísimas facturas atrasadas e retrasos no pago das nóminas. Xerouse un ambiente no que temos moitos traballadores de baixa e outros non me respectan como alcaldesa. Non obedecen as ordes que lles dou para facer algún traballo. De feito basta que llo diga para non o fagan e todo isto sumado, a verdade é que acabou por afectarme a min fisicamente. Teño problemas de saúde e esta situación no Concello está facendo que se me agraven porque vexo que non me encontro ben e a realidade é que non podo seguir así. Eu non son unha política profesional. Non cobro nada por ser alcaldesa, así que me din conta de que non debo permitir que sigamos nesta parálise, por iso me decidín a dar este paso no convencemento de que é o mellor para O Valadouro.

Sabe que mudar o goberno de cor política vai ser algo polémico.

Si, claro, pero eu o que vexo é que no PSOE se me ninguneou constantemente desde que se creou o goberno. Non falaban comigo. Para dicirme algo facíano a través dos concelleiros do BNG. Tampouco vin que trouxesen nada para O Valadouro, o BNG aínda traía cousas da Deputación. Eu mesma pedín unha entrevista co presidente da Deputación e o que se me contestou foi que se era para falar do Mercado de Primavera, non me ían recibir. Así que por iso penso que será bo para o Concello o cambio, a ver se un partido coma o PP trae novas ideas e proxectos para os veciños. Iso é o que quero realmente.

Séntese defraudada por unha experiencia así despois de tanto tempo loitando na política local do Valadouro?

Claro. Estou moi doída porque eu sempre quixen ser alcaldesa do Valadouro, é algo que perseguín durante vinte anos, e conseguino, pero a realidade é que as cousas non saíron como eu tiña pensado. Por iso quero pedir perdón aos veciños do Valadouro, porque a realidade é que non o fixemos ben e iso reflíctese en que non hai un bo goberno e temos moitísimos problemas. Quero deixar moi claro que eu nunca quixen isto. Eu mesma vexo que non estou facendo nada e que non se me respecta como alcaldesa.

Vai continuar como concelleira?

Si. Eu falei disto co meu grupo e apoiaron a miña decisión. Tamén decidimos que continúe como concelleira e así o farei.

Entrará a formar parte do goberno municipal do PP?

Non, non. Serei concelleira, pero fóra do goberno.