María José Fernández deja la alcaldía de O Valadouro en un cruce de reproches

María José Fernández dejó la alcaldía de O Valadouro depositándola en manos del PP de forma oficiosa (será oficial el día 19) en un pleno con multitud de reproches cruzados entre la regidora por un lado y BNG y PSOE por otra mientras el PP continuó con su actitud de los últimos días guardando silencio en todo momento. Su portavoz, ahora alcalde en funciones y de pleno derecho a partir del día 19, José Manuel Lamela, se limitó a agradecer el apoyo de María José Fernández y a apuntar que "intentaremos que esto funcione" en referencia al Concello.

Pero al margen de la postura del PP de dejar que pase el tiempo procurando esquivar cualquier polémica en todo lo posible, el resto de la sesión plenaria fue un gran cruce de acusaciones entre los tres portavoces de los partidos que conformaron el tripartito: PSOE, BNG y la regidora de Udival. Esta última fue muy dura con la portavoz del PSOE, María Xosé Barreira, desvelando que "o primeiro día, na primeira reunión que tivemos como goberno tripartito xa me dixo 'igual que te poñemos, quitámoste', así que xa se pode ver como funcionou isto".

La alcaldesa muestra una documentación durante el pleno. JOSÉ M. PALEO

Barreira, por su parte, expuso que bajo su punto de vista María José Fernández no gobernó correctamente y ni siquiera dedicó tiempo a hacerlo "porque non se pode ser alcaldesa adicándolle unha hora ó día" y le recordó que "isto non é un xogo, os veciños non teñen que pagar os caprichos de ninguén", en referencia a que considera que acceder a la alcaldía era un capricho personal de Fernández.

Además, aseguró que las propuestas que hicieron desde el PSOE "nunca gustaron" y dijo que no tienen comunicación directa con la alcaldesa "desde novembro" o que a ella le resulta "impensable" que una alcaldesa no hiciese "un esforzo por pagar as facturas que se adebedan".

Eduardo Chao, del BNG, anunció que su partido se postulará para dirigir el Concello en el pleno del día 19 "e mesmo deixámoslle á alcaldesa que escolla a cal dos dous concelleiros prefire como alcalde" porque recalcó que su objetivo es desplazar al PP del gobierno. En ese sentido, Chao hizo notar el contrasentido de que María José Fernández "devolva á alcaldía á persoa á que nos axudou a botar de aí". María José Fernández ya anunció en el pleno que no les apoyará y que votará a Lamela.

El portavoz del PP solo aseguró que en las negociaciones con María José Fernández hubo "transparencia total" y que "como se verá co tempo, non hai nada detrás", además de apuntar que "non cremos que a situación actual do Concello sexa culpa só de María José Fernández, porque non pensamos que puidese facerse isto en pouco máis dun ano. En realidade o desgoberno vén de dez anos atrás", en alusión a los gobiernos de Edmundo Maseda.

La alcaldesa saliente se mostró muy dura con el PSOE, aunque sí contestó al BNG apuntando que "xuro sobre a biblia, e son católica e practicante, que non acordei nada por detrás co PP, porque eu non quero nada". Al margen de eso, casi todo su discurso se centró en atacar al PSOE al que acusó de torpedear sus decisiones y actuar a sus espaldas. Aseguró que los socialistas "parece que queren facer crer á xente que algunhas das baixas que hai no Concello son discutibles, cando eu non o vexo así, eu xente moi afectada psicoloxicamente e moi enferma".

También acusó a María Xosé Barreira de haber intentado consolidar una serie de plazas cuando la dejó como alcaldesa en funciones durante unas vacaciones "sen tan sequera avisarme, e porque parece ser que aí se quería consolidar a algunha persoa en concreto".

A ello añadió otras cuestiones como que se la acusó de tener un vehículo del Concello sin seguro por motivaciones políticas "cando non sei en que cabeza cabe que un responsable político poida facer algo así por interese" y se esforzó en demostrar sus esfuerzos por poner al día el pago de las nóminas "tratando de que se pagasen o antes posible", algo que a veces consiguió y a veces no por una serie de bajas en Intervención, Contabilidad u otro personal municipal.

Finalmente, María José Fernández dijo que "só cheguei a ver un día a Ferreira como eu quería vela, o día do Mercado de Primavera. Foi o único día. E mesmo as flores e plantas que fun mercar para ese día fomos incapaces de colocalas logo nos xardíns. Nin eso demos feito", concluyó en alusión al mal funcionamiento del Concello.