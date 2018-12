María Jesús Vale asistió a su último pleno como concejala del PP de Viveiro

El pleno celebrado este miércoles en Viveiro tomó en consideración la renuncia de la concejala del PP María Jesús Vale, que había anunciado su dimisión por "decepción" con Augas de Galicia por la gestión de la riada de Xunqueira y con el PP provincial.

"Gustaríame dicir, e xa non só como exconcelleira senón como veciña de Viveiro, que teriamos que chegar á conclusión de que os plenos que se celebren neste concello deberían servir sobre todo para favorecer os intereses e necesidades dos veciños e veciñas de Viveiro, e non utilizalos como enfrontamento entre partidos políticos; actuar sempre en base aos principios morais de cada un e non en base aos intereses dun partido, que ao mellor non son os máis correctos en cada momento", manifestó la exedila, que agradeció el apoyo recibido en los últimos días por la corporación, un apoyo que se tradujo en aplausos al final de su intervención, que concluyó con un ofrecimiento a ayudar en todo lo que esté en su mano a favor de los vecinos, pero ya fuera de la línea política.

La alcaldesa, María Loureiro, le dijo que pese a que militaban en distintos partidos "nas cousas coherentes hai que coincidir, e no que sexa mellor para os veciños e veciñas de Viveiro".

El portavoz de los no adscritos, Bernardo Fraga, le agradeció "a valentía que tivo. Non é fácil enfrontarse ao seu propio partido. Nun momento no que tiña absolutamente toda a razón defendeu aos veciños e veciñas de Viveiro, que é para o que estamos aquí", apuntó.

Finalmente el edil de Son Viveiro, Luis Manuel García, dijo sentirse "orgulloso de ver que alguén antepón ao seu partido en favor dos veciños, que é o que tiñamos que facer todos os membros das corporacións".

En el próximo pleno municipal tomará posesión el nuevo edil del PP, que será el presidente de Novas Xeracións en Viveiro, Antonio Lage-Seara.