Mari, mariscadora en Foz: "Somos una familia que vive de mar"

Todo el mundo me conoce como Mari, pero me llamo María Jesús Rivera. Nací en Foz en 1964. Antes de sacar el carnet de mariscadora trabajé en la hostelería, como camarera y cocinera, pero me gusta mucho más mi actual trabajo. Tengo un huerto donde planto de todo y me sirve para desconectar del día a día.

¿Desde hace cuánto se dedica usted a mariscar?

Desde hacer veintiséis años. Me dedico tanto a coger cebo como a mariscar.

¿Cómo empezó a mariscar?

Empecé con el cebo. Iba a coger cebo para pescar junto a mi marido, y entonces vinieron los asturianos y me decían que por qué no lo cogía para vender. Y yo les preguntaba, «¿pero a quién se lo vendo?». Y ellos me decían que no me preocupara, que ya corrían ellos la voz. Entonces pedimos una explotación de cebo mi marido y yo y empezamos a vender a tiendas.

¿Qué es lo que le gusta de su oficio?

Eres más independiente, estás más libre. Antes trabajé de camarera y cocinera y prefiero mucho mejor este trabajo. Es muy satisfactorio.

¿Hay marisco y cebo en la ría de Foz?

Sigue habiendo. Menos que antes, pero sigue habiendo. Vamos a la ostra o a la almeja, y de cebo al xorrón o a la miñoca. El cebo lo vendo a Kukadas, que es la única tienda de Foz que vende cebo.

En Foz sigue haciendo marisco y cebo, pero menos que antes; hay almeja, ostra, xorrón y miñoca

¿Ha conocido a mucha gente a través de marisqueo?

Sí, porque son muchos años. La gente te pregunta y tú les aconsejas. Incluso es gente que te llama en Navidad y para felicitarte el año porque tienes amistad.

¿Tiene alguna caseta en el puerto de Foz?

Sí, la número nueve. Ahí es donde tengo todo el aparejo.

¿Ha ido alguna vez al percebe?

Sí, al percebe y al erizo. Este último año no, pero otros años sí.

¿Y también pesca?

Llevo muchos años yendo a pescar mucho con mi marido y mis hijos, pero ahora no podemos, porque mi marido está enfermo. Pero íbamos mucho en lancha por la ría.

¿Su familia también se dedica al mar?

Sí, mis dos hijos sacaron el título de patrón y el más joven también tiene el de mariscador. Somos una familia que vive el mar, porque mi marido también fue mariscador.

¿Tiene miedo cuando sus hijos salen al mar?

Cómo no se va a tener, pero es su trabajo.

¿En casa se habla del mar o es un tema vedado?

Eso siempre. Se habla de cómo nos ha ido el día y su padre les cuenta a los hijos cómo era antes y los hijos le cuentan como es ahora.

En casa se habla de cómo nos ha ido el día y su padre les cuenta a los hijos cómo era antes

Pero uno de sus hijos también tuvo un local de hostelería en Foz, ¿no?

Sí, pero prefiere el mar. Ahora es su mujer también tiene un bar.

¿Qué hace cuando le da la espalda al mar?

Tengo un huerto en la zona de Os Limoeiros, un barrio de Foz. Tengo de todo, desde lechugas, mucho tomate, judías, cebollas... También tengo gallinas, pollos. Yo entro allí y me olvido de todo.

¿Prefiere la tranquilidad del invierno o la agitación veraniega?

Me gusta más el verano, que haya movimiento de gente. La gente es vida, es alegría, porque luego Foz durante todo el año está un poco más muerto.