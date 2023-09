María Luz López Arnau: "Fui la primera en llevar minifalda en Burela"

Lucita, como llaman familiarmente a María Luz López Arnau (Burela, 1952), arrasó en el certamen Mrs.+30 al alzarse con el título de Mrs Grandma, la abuela más bella de la comunidad, a sus 71 años.

¿Cómo surgió su participación en este certamen?

Cuando tenía 17 años me eligieron Miss Fotogenia en Burela y luego no tuve la oportunidad de seguir adelante, y ahora con 71 cuando vi la convocatoria del certamen pensé que era una señal y cuando me di cuenta ya estaba cubriendo el formulario. Me gustaba este concurso porque no ponen límite de edad, el edadismo está presente y yo voy a hacer todo lo posible para que no esté. Había tres grupos, de 30 a 40 años, de 40 a 50 y de 50 para arriba. La mayor de mi grupo creo que tenía 57 años y luego ya pasaba a mí, que era la de más edad, con diferencia.

Han sido tres días intensos de actividad en Vigo, ¿cómo los vivió?

Iba a vivir la experiencia y fue fabulosa, hice amigas, ya desde el primer momento hubo mucho feeling entre la gran mayoría. No tenía nada que ver con el divismo que te imaginas en estas cosas, con competencias... Si hubo algo yo no me enteré.

¿Había desfilado antes?

No. Hicimos unos pinitos en los días previos a la gala y yo era la última en desfilar de las 25 participantes, estuve a punto de darme la vuelta porque eran la gran mayoría chicas jóvenes, altas, guapas, monísimas, pero fue todo muy bien. El domingo en la gala hubo que desfilar con tres vestidos y tres coreos distintos y me encantó, seguiría desfilando toda la noche.

¿Esperaba ganar?

Me esperaba una banda de consolación y cuando me llegó la primera banda amarilla la verdad me sorprendió muchísimo.

Según la organización, ahora podría ir directamente al certamen internacional.

En principio cuando me enteré me puse muy contenta pero Filipinas está muy lejos y me voy a tomar unos días para pensarlo. A los nacionales por supuesto que voy a ir. Hasta entonces voy a perfeccionar la expresión corporal, el desfile... y hasta donde llegue.

¿Le ha surgido alguna oportunidad a raíz de su participación en el certamen?

Me están saliendo planes. Mi intención es seguir en este mundillo porque me encantó.

¿Qué le dice la gente?

Me felicitan, básicamente, me dicen que me lo merezco, aunque yo lo que me merezco es tener salud, esto es complementario.

¿Se cuida de alguna manera especial?

Me cuido, pero no de forma exagerada, me tomo mis postres y todo. Ahora hace unos meses empecé a tener problemas en las lumbares y desde hace quince años estoy con medicina alternativa más que con la tradicional. Pero lo más importante es la filosofía de vida, tengo fibromialgia y cuando tengo las depresiones y los bajones porque no puedes moverte, siempre estoy centrándome en que todavía me espera mucho de la vida, tengo que mantener viva la ilusión.

¿Siempre le interesó la moda?

Sí. A los quince años fui la primera que puse minifalda en el pueblo. Sabía coser y me hacía mi ropa, en Burela en los años 60. Soy una novedades, las novedades me pierden y cuando empezaron a llegar los pantalones de pata de elefante me fui a comprar la tela, el hilo y la cremallera y me hice unos que estrené para ir al cine. Deshacía vestidos y con dos hacía otro distinto para irme a bailar. La moda siempre me interesó pero no he evolucionado, no me visto conforme a mi edad, me visto como me da la gana.

¿Tiene alguna afición?

Suelo caminar y poco más. Como sé coser, compré unos cuantos vestidos y los arreglé, pero no quiero dedicarme a nada que me suponga un compromiso. Ahora tengo que moverme y viajar, me queda mucho mundo por conocer y además por mi enfermedad en invierno me conviene desplazarme a lugares cálidos. Ahora que mi hija y mis nietas no me necesitan, mi vida es mía e iré a donde el sol me lleve.