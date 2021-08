Margarita Moreiras, una todoterreno del básket

El baloncesto forma parte de la vida de Margarita Moreiras (Burela, 2-12-95). Desde muy niña comenzó a practicar un deporte que le apasiona y al que dedica buena parte de su tiempo y actualmente forma parte del Arxil pontevedrés, que milita en la Liga Femenina- 2.

Marga, como se la conoce, es toda una todoterreno del baloncesto y no solo porque puede ocupar casi cualquier posición en la pista "aunque el puesto que más me gusta es el 3, ala pura", sino porque además de jugar también entrena a niños pequeños en el Arxil e incluso echa una mano en su tiempo libre en los entrenamientos del CB Burela, ejerciendo como monitora en las actividades de verano del club mariñano.

La vida deportiva de Marga arrancó en el colegio focense del O Pilar, donde además de baloncesto practicaba también salto de longitud, lanzamiento de peso e incluso bádminton, como parte de su educación.

"Desde pequeña me gustaban los deportes y además creo que se me daban bien", señala la joven, que pronto destacó en el deporte de la canasta, en el que se centró sobre todo tras ingresar en el Club Baloncesto Burela, club al que llegó con 15 años y donde estuvo cinco temporadas.

"Cuando dejé el colegio de O Pilar tuve la opción de elegir entre Lourenzá y Burela y no tuve dudas porque Burela era mi casa y había un proyecto femenino fuerte. Fueron años muy buenos", asegura la jugadora, que vio cómo su exigencia aumentaba al jugar también con el Básket Avilés en su última temporada en el club mariñano.

"Fue una temporada dura, ya que compaginaba los partidos de Nacional del Avilés y de Autonómica del Burela, además de entrenar un par de días a la semana en Asturias y estudiar TAFAD. Solo pude aguantar la primera vuelta, pero fue una experiencia que me ayudó a crecer", explicó.

La jugadora burelesa también pasó una temporada en el Ensino Lugo, viviendo uno de los momentos más espectaculares de su vida deportiva con el ascenso a la Liga Femenina del club lucense, aunque no gozó de muchos minutos.

"Empecé jugando bastante, pero cuando llegaron fichajes fui perdiendo minutos. Pese a ello, la alegría por el ascenso fue tremenday aprendí mucho de jugadoras como Raquel Asensio, Arantxa Novo, Alicia Villegas o Sara Cuiña", señaló.

En Lugo, Margarita también entrenó a babys y a chicos del colegio de Educación Especial de Santa María. Fue ahí cuando descubrió que le gustaba ejercer como entrenadora de los más pequeños. "Sentir la ilusión de las niñas y ver como disfrutan y progresan es algo impagable", señaló

Llegada a Pontevedra. Presente y futuro en el Arxil

El Arxil pontevedrés se fijó en las cualidades de la jugadora para darle la oportunidad de seguir compitiendo a un nivel alto, en la Liga Femenina-2, además de tener ficha en el equipo de la Liga Autonómica, seguir entrenando en la categoría baby y continuar con su formación académica.

La primera temporada en Pontevedra fue muy fructífera a nivel individual, pero a Margarita le quedó un sabor agridulce por no alcanzar la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge.

"Empezamos muy bien, con unas sensaciones positivas, pero fuimos perdiendo fuelle y al final quedamos lejos de poder clasificarnos para la fase de ascenso", señala la jugadora, que continuará la próxima temporada en Pontevedra y espera que el equipo dé el paso adelante para seguir creciendo.

"Voy a seguir en Pontevedra, tengo la ilusión de intentar el ascenso a Liga Femenina Challenge y quiero acabar los estudios de magisterio en la rama de Educación Física".

"No soy de ningún equipo, pero me tira mucho la selección"

La burelesa disfruta también viendo el baloncesto en la televisión o a través de los diferentes canales de las redes sociales. "Veo todo lo que puedo, pero sobre todo la Liga Femenina-2 y la Liga Endesa. También me tragué un montón de partidos de los Juegos Olímpicos, sobre todo aquellos en los que jugaba la selección española, tanto masculina como femenina", explicó, añadiendo que no es de ningún equipo profesional en especial. "Me gusta ver buenos partidos y me tira mucho la selección", concluyó.