En Marea remitiu unha carta á ministra de Traballo, Yolanda Díaz, na que lle pide que "faga valer a súa posición" no Goberno e interceda para que a Administración central interveña de forma temporal a planta de Alcoa de San Cibrao, en Cervo (Lugo), para garantir a súa viabilidade e o mantemento do emprego.

Nunha roda prensa telemática ofrecida este luns, o portavoz da formación, Francisco Casal, asegurou que se non se actúa "a situación podería volverse irreversible" e lembrou unhas declaracións nas que a propia Yolanda Díaz reclamaba ao presidente do Goberno, Pedro Sánchez, que interviñese a factoría a través da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI).

"Instamos a que manteña a súa posición, que a defenda no Consello de Ministros da forma o máis urxente posible", manifestou Francisco Casal, que defendeu a "intervención temporal" e a aprobación do estatuto dos consumidores electrointensivos como vías para garantir o futuro da planta.

"Falamos de entrada temporal porque pensamos que a nacionalización non é a solución. Non consideramos que o Estado estea capacitado para meterse no mercado mundial do aluminio", sostivo Casal, que considera que "a medida máis viable" é unha entrada "temporal" para "cubrir as carencias que neste momento ten a compañía".

Todo iso coa idea de que "cando o mercado estea recuperado" e a planta "volva ser rendible" o Estado puidese vender o seu partición "mesmo con plusvalías, como fai o Goberno alemán", engadiu.

Ademais desta intervención temporal, o portavoz de En Marea volveu a reclamar a aprobación dun estatuto para os consumidores electrointensivos que teña en conta as achegas realizadas polos traballadores.

Segundo explicou, ambas as medidas "non requirirían" por parte dos Estado "investimentos masivos" e permitirían garantir o futuro de Aloca e da comarca da Mariña.

CRÍTICAS A FEIJÓO. Na súa intervención, ademais, Francisco Casal, criticou a xestión do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, neste asunto. "Non quere achegar solucións. Está á espera do que lle diga o Estado e pensa que lle vai ben esta postura", censurou.



Neste punto, censurou que o máximo mandatario autonómico rexeite a petición dos grupos da Cámara para que compareza no Parlamento de Galicia e de conta da situación da factoría". "Parece que non vai haber nin propostas nin alternativas, parece que Feijóo non coñece o Estatuto de Autonomía, que sinala que as competencias de industria son da Xunta", apuntou.