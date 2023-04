Marcos Lastra: "En marea baixa pódense dar uns paseos fabulosos na praia de Peizás"

A Marcos Lastra, propietario da tenda Mercacartuchos de Foz, non lle chegan os calificativos para describir a praia focense de Peiz√°s, a√≠nda que resume moi ben o que significa para el asegurando que √© "a mellor praia da zona". "En marea baixa √© un areal que √© longu√≠simo e p√≥dense dar uns paseos fabulosos, ten zona de pozas e de rochas e unhas vistas espectaculares do litoral", asegura e a√≠nda engade que √© "moi ch√°, tes que entrar moito se queres que te cubra, polo que tam√©n √© moi segura". Iso si, coa marea alta perde algo do seu encanto natural porque se ve reducida. "Queda partida en d√ļas, pero a marea alta non dura moito", bromea Marcos.

Lonxe do que se poder√≠a pensar, a Marcos g√ļstalle ir ao areal no inverno porque √© un sitio no que se esquece das rutinas diarias. "No inverno vou moito porque me gusta o romper das olas cando hai moito mar; √© un son que me relaxa e cando te√Īo un mal d√≠a ou me agobian as preocupaci√≥ns baixo a Peiz√°s e dando uns paseos tranquil√≠zame e volvo conectar comigo mesmo", afirma, "√© como unha maneira de recargar as pilas".

Ademais Peiz√°s √© a s√ļa praia de toda a vida. Ten recordos neste areal dende que era pequeno e xa de adolescente reco√Īece que todas as festas e xogos que organizaba cos amigos acababan no areal. "Os meus recordos do ver√°n son en Peiz√°s", reco√Īece.

Situada no remate do actual paseo mar√≠timo, Marcos indica que √© un areal no que se co√Īece a case toda a xente que vai porque non adoita ser un dos puntos elixidos polos turistas, que optan m√°is pola Rapadoira, a praia urbana do municipio. "A meirande parte da xente coa que te atopas √© do pobo, por iso √© unha praia moi familiar na que non acostumas a atopar a ningu√©n desco√Īecido", reco√Īece Marcos, que sen embargo indica que dende que est√°n abertas as instalaci√≥ns de Atalaia Camper Park na estrada de Forx√°n, "si que se notou que baixa m√°is xente de f√≥ra, pero a√≠nda as√≠ conserva o seu car√°cter de sempre".