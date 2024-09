La marea alta vuelve a sembrar la incertidumbre en la Costa de Lugo

La marea alta en la tarde del jueves en A Mariña lucense volvió a dejar imágenes casi inéditas, con el agua comiéndose literalmente la tierra. Entre las zonas donde vivieron con más incertidumbre este fenómeno está la localidad vecina de Vegadeo, en la frontera con Asturias, pero también algunas zonas como Foz o Viveiro.

Los habitantes de las zonas costeras estuvieron por la tarde con un ojo en el mar Cantábrico. La razón son las mareas vivas calificadas por los expertos como "excepcionales" que se están viviendo durante estos días y que podrían dejar potenciales inundaciones.

En Vegadeo, el alcalde, César Álvarez, asegura que las medidas de contención "surtieron efecto" aunque hubo zonas que se inundaron al salir el agua por los sumideros. La zona más conflictiva en la localidad asturiana es la de Fondrigo "donde hay una vivienda que siempre se cubre, y a ver si para la próxima vez también logramos que no lo haga", explica, y recalca que esta vez no hubo gran peligro "porque no había viento de sur y al haber anticiclón no hay tanto problema", argumenta.

De la misma opinión es Alberto Burundarena, presidente de la asociación A Ribeira, de Foz, y gran conocedor del mar. "Son mareas grandes, pero esto ya pasó más veces", explica, sin darle mucha importancia al fenómeno. "Otra cosa es que hubiera mar de fondo, porque entonces si que se podrían romper los pantalanes, pero al estar calmo...", dice.

En Portochico el agua llegó a ras del espigón, que estaba cortado por precaución, "pero yo tengo visto ver el mar pasar por encima cuando estaba bravo en otras mareas grandes", recuerda Burundarena. El alcalde de Foz, el socialista Fran Cajoto, confirmó a este periódico que "no hubo ninguna incidencia reseñable" por este fenómeno.

A pesar de estar el mar en calma, estas mareas vivas han despertado gran expectación. En Foz, en el paseo del espigón, había muchos vecinos y turistas observando este fenómeno que se repite cada año a causa de la confluencia de la luna llena con el equinocio y que en Galicia afecta especialmente a la comarca de la Costa de Lugo.

Otro fenómeno, esta vez adverso, que también se dio este jueves en A Mariña fue la llegada de partículas de los fuegos que afectan al norte de Portugal. Durante todo el día el cielo no estuvo despejado por esta causa, que impidió que no estuviera completamente azul, si bien no afectó a la calidad del aire que se respiraba en la Costa de Lugo.