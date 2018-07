Marcos Villamil es el nuevo presidente de los productores de madera de Ribadeo

La asociación de productores de madera de Ribadeo (Promarriba) ha visto modificada su junta directiva en los últimos días. El empresario ribadense Marcos Villamil es su nuevo presidente en sustitución de Anxo Martínez, quien ocupó el cargo desde la constitución del colectivo hace ya una década.

Villamil toma las riendas de Promarriba en un momento especialmente propicio dados los precios que ha adquirido la madera, principalmente de eucalipto, en los últimos meses.

"Agora mesmo pagan a pouco máis de 41 euros a tonelada se os troncos van sen corteza", explica Villamil, quien en la actualidad encabeza una negociación con la empresa papelera Ence en la que solicitan un incremento en el precio de venta de la madera. "Ence non está polo labor de pagar máis e a cambio ofrécenos outra serie de variables no contrato que temos con eles. Buscan outras bonificacións no noso contrato pero sen tocar o precio da madeira", afirma.

Promarriba aúna los esfuerzos de más de 90 promotores del sector maderero. Una cifra que previsiblemente se verá reducida durante la próxima campaña puesto que "é normal que ata a próxima corta, que podería ser dentro de 15 ou 20 anos, se produzan baixas", comenta Marcos Villamil.

Los principales pilares que sustentan este nuevo proyecto encabezado por el empresario ribadense se basan en "conseguir o máximo prezo para a madeira dos nosos socios, a sustentabilidade do monte e lograr o maior número de socios posibles".

Las plantaciones de eucaliptos siempre han estado en el punto de mira. Su leyenda negra parece que ha traspasado fronteras, y por el momento, solo Asturias prohibió el cultivo de la variedad nitens por su mayor consumo de recursos naturales. "Actualmente, en Galicia cada produtor é libre de plantar a variedade de eucalipto que mellor lle conveña. Pero si é certo que Ence prefire a variedade globulus, porque lle saca máis beneficio", concluye Marcos Villamil.

OS ABELLEIROS. Las avispas asiáticas son una especie invasora que ha colonizado muchos de los rincones de A Mariña lucense y la muerte de un vivariense el pasado domingo por varias picaduras de velutina ha reabierto la caja de Pandora. Marcos Villamil también es uno de los dirigentes de la asociación cultural apícola Os Abelleiros: "Desgraciadamente é a crónica dunha morte anunciada. O presidente da Xunta comprometeuse nesta lexislatura a rematar cunha especie invasora como é a velutina. Agora a xente que vai arranxar as súas fincas encóntrase con esta avespa, sen remedio", dice el ribadense, al tiempo que critica que "a Administración non pon medidas de control coa velutina".

"Nós sós acabamos este ano con máis de 50 niños primarios e capturamos máis de 4.000 raíñas", afirma el directivo de Os Abelleiros, sin embargo los recursos de la asociación son limitados. "Seguimos co trampeo, xunto con produtores de froita, aos que tamén prexudican as velutinas. As avespas volven ás zonas que xa limpamos con anterioridade e así é imposible acabar con este problema", lamenta Marcos Villamil.