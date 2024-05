Marcos Santamaría Somoza: "Estes alumnos dánche outra perspectiva da vida"

Como profesor da escola de hostalería do IES de Foz ten participado anos na organización dos campionatos de baristas, e agora organiza un para colexios de educación especial, como xorde esta iniciativa?

Eu traballei moitos anos en centros de educación especial e foi una experiencia incrible que me ensinou a ver a vida dende outra perspectiva. Os meus alumnos axudáronme tanto que lles quería devolver parte do que recibín deles e darlles visibilidades ante o resto da xente. Sempre dan alegría, son solidarios entre eles e son capaces de facer calquera cousa que se propoñan. Así que este mércores no pazo Goiáns en Boiro terá lugar un campionato para eles.

Cantos centros participan neste campionato?

Son tódolos centros de educación especial con programas formativos no servicio de restauración. En total, son sete. Na organización participa tamén o Manuel López Navalón de Santiago, no que traballei durante varios anos. Este é o mesmo centro que participa co IES de Foz no proyecto para cultivar café en Galicia. Tamén colabora na organización de este concurso a marca Cafés Templo, que durante o curso envía baristas a darlles clases dous veces ao mes a todos estes chavales, que teñen entre 16 e 20 anos. Os especialistas chegan de Valencia, Málaga e Palencia.

O formato do certame é semallante ao de Foz?

É similar si. É só un día, retrasmítese en directo polas canles de Cafés Templo e Baristas de Foz. Durante o concurso tamén haberá talleres; un será de galletas, impartido pola profesora do IES de Foz Concepción Carreiras e outro de coctelería sen alcol, que ofrece OTC Group, outra das marcas colaboradoras. Estes talleres son para todo o alumnado dos centros que participan no campionato.

Por que en Boiro?

Eu son de Boiro e o Concello deu todo tipo de facilidades e incluso ofreceu o pazo como lugar de celebración. Ademais ten unha moi boa ubicación que facilita o transporte dende tódolos centros que participan.

Cal é o obxectivo de facer este campionato?

O obxectivo fundamental é que teñan un día de convivencia entre eles, que se proben e vexan que son capaces de facer as cousas e que o pasen ben.

Que e o mellor?

A cara de felicidade que teñen os rapaces durante todo o día. Na ultima edición, ao final da comida estiveron cantando todos xuntos nas mesas, e foi moi emocionante.

Volvendo ao que é o campionato, que probas van desenvolver?

Os concursantes teñen tan só 15 minutos para preparar tódalas especialidades. Todos eles, deben facer dous expresos, dous capuchinos e dúas bebidas de especialidades de cóctel sen alcol. Compiten en parella e sempre teñen o apoio dun profesor dos seus centros, para que os nervios non xoguen malas pasadas. Para eles é unha experiencia e todos son gañadores e levan premio.