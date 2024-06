Marcos jugó su último partido en As Valgas tras 37 años en el Iberia

El Iberia vivió una jornada de fuertes emociones con la clasificación para la final de la Copa Diputación de equipos de Segunda y Tercera Autonómica y —por encima de todo— con el último partido en As Valgas para su gran capitán, Marcos Rodríguez, que deja el fútbol con 53 años siendo posiblemente el jugador más emblemático de toda la historia del club de San Miguel.

Marcos ya había anunciado que esta sería su última temporada en activo al haber cumplido el sueño de compartir minutos de juego con su hijo, Jorge, que era una de sus mayores motivaciones para continuar jugando después de 37 años en el primer equipo y unos cuentos más en las categorías inferiores de su club de toda la vida.

Desde el club muestran su agradecimiento a todo un mito del club, al que se rinden directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición. "Derradeiro partido oficial nas Valgas do gran capitán!!! Qué dicir, non hai palabras, para describir a traxectoria de Marcos no Iberia, con 37 tempadas no primeiro equipo, varias máis nas categorías inferiores, xogou en tres categorías e en case tódalas posicións. E aínda agora, con 53 anos, segue sendo inexpugnable no xogo aéreo, como o demostrou nos derradeiros minutos de partido", señalan desde las redes sociales del club.

Alguna sorpresa más para el gran capitán del Iberia

La directiva del Iberia planea todavía alguna sorpresa más "para despedilo por todo o grande", considerando que lo del domingo "foi un aperitivo", aunque también quieren esperar a la final de Copa. "Agora toca centrarse na final, non se nos ocorre mellor colofón á súa carreira que retirarse levantando como capitán o trofeo. Será un motivo máis para dalo todo por conseguilo", señalan.

Marcos participó de forma activa en el triunfo de su equipo ante el Candelaria, (3-2) que lleva a los de San Miguel a jugar el próximo sábado la final d ela Copa Diputación ante el Becerreá, en el Anxo Carro lucense, a las 18.00 horas.

Para acceder al partido por el título, el Iberia tuvo que ponerse el traje de faena para sacar adelante un derbi mariñano muy nivelado ante el Candelaria. Los de Rúa empezaron, que empezó por delante en el marcador, aunque finalmente fue el conjunto local el que se impuso, con tantos de Marcos Pernas, dos, y de Barrera.

El conjunto blanquiazul trata de sacarse la espina que supuso su eliminación en el play off de ascenso y pondrá un autobús para la gente que quiera animar al equipo el sábado en Lugo.