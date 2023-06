"Marcharon correndo" los ocupantes de un coche que impactó con una rotonda en Foz

Un vehículo se salió de la vía en la madrugada de este domingo en Foz tras impactar con la rotonda de acceso al polígono de Fazouro, un accidente donde según el testimonio del alertante al 112, dos ocupantes de ese vehículo "marcharon correndo" tras el siniestro. La Guardia Civil de Tráfico instruye diligencias al conductor, que habría dado positivo en la prueba de alcoholemia.

El 112 recibió hacia la una y veinte de la madrugada el aviso del particular que avisaba de esta salida de vía, en el kilómetro 35 de la carretera nacional 642, y aseguraba que "ían no interior do vehículo tres persoas, pero dúas delas marcharon correndo" y la tercera "quedou dentro e pensaban que ao mellor podería estar ferida", por lo que la central movilizó a Urxencias Médicas, Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Barreiros, el Ges de Cervo y Protección Civil de Foz.

Restos del siniestro en la rotonda de acceso al polígono de Fazouro. EP

Según los datos del 112, el Ges de Cervo confirmó que dentro del vehículo había una persona pero que había salido del mismo por sus propios medios y que en principio no tendría heridas. También acudieron al punto los bomberos de Barreiros pero no fue necesaria su intervención al comprobar que el conductor ya estaba fuera del coche e ileso. Según traslada la Policía Local de Foz, la Guardia Civil de Tráfico instruyó el atestado y abrió diligencias contra el conductor del vehículo por un presunto delito contra la seguridad vial, al dar positivo en la prueba de alcoholemia que le practicaron.

En el entorno de la glorieta de acceso al polígono de Fazouro quedaron numerosos rastros del accidente, el más evidente la señal de la rotonda doblada.