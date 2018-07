La marcha de los 'resus' provocó tráfico intenso y lento en Viveiro

La marcha de los resus provocó este domingo tráfico lento e intenso durante toda la mañana en Viveiro, lo que obligó a la Policía Local a regular la circulación en distintos puntos, como la glorieta del Ecce Homo o de A Misericordia y en la travesía, al inicio de la avenida Benito Galcerán, a causa también de las fiestas del Carmen.

Los seguidores del Resurrection Fest abandonaron la ciudad del Landro de manera ordenada, en su mayoría durante la mañana, aunque algunos demoraron algo más la partida.

Las fuerzas del orden consideran que el evento se desarrolló de forma más tranquila que en años precedentes e incluso destacan que hubo un número de incidencias menor. La Policía Nacional indicó que la de mayor importancia se produjo durante la última madrugada, del sábado al domingo, cuando una joven se sintió mal tras la ingesta de bebidas alcohólicas combinada con otras sustancias, por lo que debió ser trasladada al Hospital da Costa, en Burela, donde quedó ingresada.

El inspector principal del cuerpo, Jesús Seco, también apuntó que registraron denuncias por el extravío o hurto de cuatro o cinco teléfonos móviles y carteras. Además, en la comisaría custodian algunas, que creen que pudieron perder asistentes al festival porque tienen dinero y la documentación en su interior. Por eso, descartan la actuación de grupos organizados de carteristas. Al final de la semana harán el recuento una vez que se produzcan posibles denuncias de última hora cuando los participantes regresen a sus domicilios. Tampoco contabilizaron peleas salvo una discusión con daños en una tienda de campaña y un conato de agresión de un asistente ebrio a personal de seguridad al tratar de acceder al recinto sin la pulsera. No detectaron posesión de drogas, excepto para consumo propio, aunque la Guardia Civil sí lo hizo.

Por su parte, el responsable de Protección Civil de Viveiro, Manuel Expósito, agradeció el apoyo que prestaron los refuerzos de los concellos de A Coruña, Culleredo, Ourol, O Vicedo, Mondoñedo, Vilalba, Portomarín y Riotorto. Esto motivó que viernes y sábado hubiese casi 30 personas, lo que facilitó el trabajo de forma considerable a los integrantes del dispositivo, que además contaron con los medios del puesto de mando avanzado del 112, que desplazó su autobús con cámaras para controlar todo lo que pasaba en el campo de Celeiro. Expósito tampoco detectó percances de gran consideración. Lo más común fue la ingesta excesiva de alcohol mezclada con otras sustancias y lesiones derivadas de los pogos.

BALANCE. Desde la organización del festival compartieron en la red social Twitter comentarios sobre la marcha del Resu que apuntan a un nuevo éxito. En concreto, destacaron que el pasado sábado se vendieron todas las entradas, agotándose por tercer año consecutivo, lo que motivó que colgasen una vez más el cartel de completo. Por esta razón agradecieron la confianza depositada en el evento por los seguidores de las músicas rock, metal, punk y hardcore.

El equipo que capitanean los hermanos vivarienses Iván y David Méndez subrayó asimismo el concierto ofrecido por la banda americana Kiss, que tildan de "increíble", un calificativo empleado incluso por el mismísimo Paul Stanley: "Viveiro! I will remember you. You weew awesome!". "Un espectáculo de rock sin igual, en el que no paramos de disfrutar de grandes éxistos. Con ellos cerramos una nueva edición exitosa del festival", que no dudan en considerar como "apoteósico".