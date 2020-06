"Se morre a fábrica non haberá que falar da Galicia vaciada, senón da asasinada"

La marcha nocturna promovida por el comité de Alcoa arrancó en la noche de este sábado en San Cibrao con las luces del casco de miles de trabajadores que han alzado la voz en el recorrido que lleva al parque Reina Sofía de San Cibrao, donde se sumaron multitud de vecinos para se hasta la Praza dos Campos.

Consignas como "queremos traballar e non emigra" o "ministra Maroto, non nos vendas a moto" han recorrido una vez más en la comarca, en la semana más amarga que recuerdan los trabajadores tras el anuncio de la empresa de iniciar la negociación formal del Ere el próximo jueves.

Allí, Antón Losada fue el encargado de leer un manifiesto en el que repasó la situación y los intereses y costes económicos con los que se argumenta la actual situación da fábrica.

"A Xunta vai invertir 1.300 millóns de euros para crear mil postos de traballo. ¡Mil postos de traballo xa os hai aquí e non hai que invertir 1.300 millóns para crear mil postos de traballo!", sentenció.

"Europa di que van vir cerca de 15.000 millóns de euros en axudas e din que non hai cartos para Alcoa. Eu dígolle que lles digades o que lles vou dicir eu: ¡Xa non cola! ¡Xa non cola!" Exclamó con un grito al que se unió la multitud.

"O problema de salvar a fábrica non é un problema de cartos, é un problema de querer facer, de tomar decisión. E por iso estamos aquí esta noite", comentó. "Estamos para esixirlles a todos que tomen a decisión: hay que salvar a fábrica, que é o corazón da Mariña. E se morre a fábrica morre A Mariña e A Maria é o pulmón de Lugo. E se morre a fábrica morre A Mariña e morre Lugo. E xa non haberá que falar máis da Galicia vaciada, haberá que falar da Galicia asasinada", cuñminó Losada.

Este lunes se ha programado una nueva manifestación en Burela por el futuro de la planta.