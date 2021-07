El jugador madrileño del Pescados Rubén Jorge Matamoros no seguirá la próxima temporada en la entidad. El pívot, que finalizaba contrato tras permanecer durante nueve temporadas en el equipo mariñano, apunta al mercado extranjero, más concretamente a Italia, aunque también podría tener ofertas de algún club nacional.

Se va un jugador que ha sido la referencia ofensiva del conjunto naranja durante las últimas nueve temporadas. "El fútbol sala me apasiona y estoy realmente agradecido al Burela por haber confiado en mí todos estos años y poder demostrar lo mejor que sé hacer", dice en una carta de despedida.

Hay que recordar que Matamoros debutó de naranja con un hat trick y jamás ha perdido su olfato, hasta el último, de cabeza en el play out frente a El Ejido y que ha servido al conjunto mariñano para salvar la categoría.

"Hace nueve temporadas que llegué a un club que me acogió con los brazos abiertos, con una afición única que me hizo sentir especial y una gente que me arropó desde el primer día. Recuerdo mi primer partido con el Burela, fue increíble, me volví a ilusionar con mi profesión", comenta el jugador en la carta publicada este jueves.

Las palabras de Jorge Matamoros con respecto al club naranja son de agradecimiento. "Defender la camiseta laranxa ha sido un honor, forma parte de mí; y no solo de mi trayectoria profesional, sino de mi historia personal. Aquí en Burela he pasado uno de los mejores años de mi vida pero también de los peores y siempre estaré infinitamente agradecido al club, tanto a directiva como a cuerpo técnico, por haberme cuidado y apoyado, por haberme hecho sentir querido", dice el jugador en la citada misiva.

Reconoce Jorge Matamoros que siente "tristeza al separar el camino que me une a Burela" pero a la vez desea "lo mejor al club" en el futuro. Y agradece el apoyo tanto de "compañeros, entrenadores, trabajadores del club, directiva y afición" y, especialmente, "a mi familia, a mi mujer y mi hijo, por su apoyo, compresión y paciencia", concluye el ya exjugador del Pescados Rubén.

NUEVA INCORPORACIÓN. El club mariñano también hizo oficial este jueves el fichaje de Isma, algo que ya adelantó este periódico el pasado 9 de mayo. El jugador de 29 años de edad, que procede de O Parrulo Ferrol, firma con el club naranja hasta el año 2024.

El fonsagradino puede jugar tanto en la posición de ala como de cierre y tras siete campañas en el equipo departamental se une al nuevo proyecto que liderará Alberto Riquer desde el banquillo. Se trata de un hombre con una gran experiencia.

Isma es una pieza más para el equipo naranja, en el que seguirán también de la pasada campaña, entre otros, Diego Quintela, David Pazos, Renato, Nito y Lucho. Más difícil tienen su continuidad Javi Rodríguez y Giasson, que con casi toda probabilidad saldrán del club naranja. También es muy posible que en las próximas fechas se anuncie el fichaje de Wanderson, que la pasada temporada jugó con el Osasuna.