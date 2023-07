Marcelino Suárez: "Intento buscar solucións para que a xente do mar poida traballar"

No número oito da Rúa Pardo Bazán pódese escoitar a miúdo unha das frases míticas para os clientes habituais de Efectos Navales Latitud: "Queres unha caña?". E dende logo non é a que contén alcohol. O seu dono, Marcelino Suárez García (59 anos) leva ofrecendo a súa experiencia e afán por mellorar a vida da xente que se adica ao mar —como os que queren facer uso recreativo dela—dende fai máis de vinte anos. O tempo e o agarimo nos seus proxectos fan do seu negocio unha icona dos seus productos marítimos tanto en Burela como en Asia. E conta con crecer moito máis.

Cantos anos leva adicándose a esta industria?

Levo toda a miña vida adicado á pesca profesional e deportiva. Empecei de novo a traballar na tenda do meu pai e no 2003 decidín montar o meu propio negocio.

En que ano comezou a traballar co seu pai?

Meu pai empezou coa súa tenda, debía ter eu sete anos, no 1977, concretamente. Daquela, chamábase Efectos Navais Barcia. Despois xa coa miña muller, Toñita que en paz descanse, comezamos coa costeira do bonito de 2003. Este ano facemos 20 anos abertos. Fabricamos de forma artesanal o ensamblamento de anzois, a montaxe de redes e, agora, trasladamos parte da nosa mercadoría a Asia. Dende o 2007 producimos o 80% para a exportación xa que aquí hai un gran problema coa pesca, por desgraza, co relevo xeneracional. Tamén vendemos mercancía a outras tendas. Ademais, dende fai un tempo estamos cun proxecto moi ambicioso no que estamos desenvolvendo os palangres de plástico ou Long Line, en inglés. Conto con que a principios do 2024 poidan saír á luz. Agora mesmo estamos ultimando todo o proceso de automatización co obxetivo de poder lanzar ao mercado varias liñas á vez.

Durante todos estes anos cambiou o modelo de negocio ou a forma de consumir?

En todo este tempo o meu obxectivo foi crear sempre produtos novos e que estiveran á vangarda. E, por suposto, crecer. Crecer por diante de todos. Podo decir que estou bastante contento xa que fixen moitas cousas e sempre marcamos a diferencia. Con respecto ao consumidor cambiou moito a mentalidade. En canto á pesca profesional o panorama cambiou moitísimo e a problemática de que non haxa relevo xeneracional muda bastante a situación. Tamén están desaparecendo, por desgraza, moitos efectos navais que son competencia nosa. Isto é algo que non me gusta. Gustaríame que todo o mundo funcionara.

Que tipo de cousas están desaparecendo e que se mantén?

Hai que buscar a forma de evolucionar mantendo a esencia do noso traballo dentro do noso ámbito. Na nosa zona trabállase de forma moi artesanal, ao contrario que nos países nórdicos. Porén, en canto a prezos non se valora como se merece a calidade e o esforzo que ofrecemos nós. Por outra parte, a Administración debería de facilitar aos máis novos o proceso para poder adicarse ao mar. Durante todo o proceso burocrático os rapaces xa non van ao mar pois non o viviron dende novos. Eu creo que unha persoa que vai facer náutica ten que saber, primeiramente, se lle vai gustar. Saber a realidade do que vai facer. Se ti vas de mariñeiro vas ver o que farás despois. Iso pasaba cos que ían de mecánicos navais. Antes a xente podía escalar mentres aprendía da profesión e miraba se lle gustaba. Agora non.

"A mentalidade do consumidor está mudando e nós témonos que adaptar aos retos que soporta o sector"

E iso aféctalles a vostedes?

Estamos a vivir unha transición complicada. Pecharon 87 áreas de pesca, a frota ten problemas de encargos e de relevo, entón a cousa vai vindo complicada para o mar e incluso para o noso negocio. Non podemos prever a duración e rendibilidade. Pero sigo adiante e sempre intento buscar solucións para que a xente do mar poida seguir traballando. Tómoo como un desafío e cando un patrón de pesca dime que non pode pescar por algo, gústame saber e buscarlle unha solución nova.

Hai algún tipo de artículo da tenda que teña un éxito en particular?

Cada ano é diferente. Por exemplo, cando chega a época do bonito, eu incorporo cores novos para os anzois con forma de polbo tigre. Este ano tiven a idea, para sacar o ano que vén, con 80 colores novos para eses polbiños que tanto se empregan. Eu tamén fago pesca de bonito de altura e comprobo o que mellor funciona. Despois desenvolvo monofilamentos novos ou produtos que se nos adapten. Xa sexa máis resistencia ou elasticidade. Eses produtos conlevan outros problemas. Por exemplo se é moi elástico pode ter dificultades para que se poida atar. Entón temos que buscar solucións para un resultado óptimo. Sempre procuro falar cos clientes de confianza para atopar entre todos unha solución común.

Cal é o que ten máis demanda?

O KE80B era o máis vendido. Así pois, este ano fixemos uns poucos que teñen unha cor verde e azulado de quince centímetros que solen ter bastante éxito. Porén, para o ano que vén, queremos redeseñalos ben dende a cabeza para que corten ben a auga. Os ollos tamén quero facelos máis grandes. Pode ser manía miña, pero paréceme que chama máis a atención aos ollos do bonito do norte que podemos pescar nas nosas augas e que é tan importante para todo o norte.