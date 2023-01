El Maradona de Galdo: "Creo que Maradona tenía mejor técnica que Leo Messi"

Soy Hermelindo Ben, aunque todo el mundo me conoce como el Maradona de Galdo y nací en Galdo, Viveiro, en 1963. Empecé a jugar con el balón a los cinco años, como cualquier niño, era el juguete que más me interesaba. Soy vendedor de cupones en Viveiro.

¿Usted jugó al fútbol?

Iba a entrenar con el equipo de Viveiro, pero lo que es jugar no. Entrenaba con ellos porque me conocían y me dejaban.

¿Dónde estudió?

En el colegio de Galdo, hasta octavo de Egb.

¿Recuerda su primer trabajo?

Pintor, pero ahora ya llevo muchos años vendiendo cupones y he dado muy buenos premios, y siempre se han cobrado, que es lo importante.

¿Cuántos años lleva en este sector de la lotería y los cupones?

Desde los años 90. Tengo una anécdota muy buena. Estaba aquí, en mi casa, practicando con el balón y me cayó el balón abajo y me encontré un trébol de cinco hojas. Pues ese día di un premio de cinco millones de pesetas, un millón cada boleto. Aún guardo ese trébol en un libro.

Y los malabarismo con el balón, ¿desde cuando los practica?

Pues desde que era pequeño. Pero lo empecé a hacer al público cuando tenía 16 años. Siempre se me dio bien. Me ponía encima de un bloque de un metro de altura y 12 centímetros de ancho y dominaba tres balones a la vez.

¿Dónde entrena?

En un campo que hay detrás de mi casa y también en el atrio de la iglesia de Galdo. Y también dentro de casa. Recuerdo una vez que me vino a grabar la Gallega como bajaba las escaleras con un balón en los pies.

¿Es mejor ahora Messi que Maradona después de haber ganado Argentina el Mundial de Qatar?

Son un poco diferentes. Maradona tenía una técnica espectacular, hacía malabarismos con el balón, yo creo que esa técnica no la tiene Messi, y Maradona llamaba más la atención. Pero Messi es muy bueno. Lo malo de Maradona es que se metió en la droga. Claro. Eso hizo que su carrera fuera mucho más corta que la de Messi, que lleva 17 años en la cima del fútbol. Es que Messi se cuida mucho y Maradona se iba de fiesta y eso le hizo engancharse a cosas malas. Messi ya ves que nunca sale de fiesta, solo va a bodas, a la playa, con la familia, se cuida más.

Eso parece evidente.

Además, Leo Messi es una persona tranquila, que ayuda a la gente, a los niños, que no presume demasiado, como Ronaldo y otros. Yo si ganara como gana Messi ayudaría a la gente pobre, disfrutaría de la vida, pero también ayudaría a la gente, como Messi.

Volviendo a los malabarismos, ¿usted entrenaba mucho?

Siete horas al día muchas veces.

¿Cuál es su récord de toques al balón con el pie?

Son 75.000, doce horas. Hubo dos notarios, porque a las seis horas cambiaron. Vieron que cada 5 minutos daba 500 toques cada cinco minutos, más o menos.

¡Vaya espectáculo!

Y también di 90 toques a una naranja y con una pelota de tenis llegué a dar 17.000 toques. Lo malo de la naranja es que se deshace. Y con la pelota de tenis hay que estar muy concentrado, porque a poco que le des mal ya se te va.