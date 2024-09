El mapa de la despoblación en A Mariña

La España vaciada es una realidad que no se puede negar y a la que A Mariña no escapa, de hecho la despoblación golpea duro en la comarca donde hay multitud de núcleos de población abandonados. En total son 232 los que según los datos del Instituto Galego de Estatística (Ige) de 2023 no tienen ningún habitante estable en la comarca. No solo eso sino que además los ayuntamientos tienen que lidiar con cubrir las necesidades de numerosos núcleos de población en los que apenas hay habitantes.

En lo que tienen que ver con núcleos abandonados, la parte más occidental de A Mariña es la que tiene más número de lugares despoblados. Tres concellos limítrofes Ourol, O Valadouro y Viveiro, son los que suman más núcleos sin una población fija. Ourol es en concreto el municipio más afectado con 52 núcleos despoblados a lo largo y ancho del municipio. Entre ellos Ambosores, O Muíl, Cabo de Vila, A Ucheiras, A Garita u O Rego das Varas. En el caso de Viveiro, a pesar de ser el tercer municipio con más población de Lugo, es el segundo concello con mayor número de núcleos desiertos. En este concello son en total de 43, tales como O Espiño, O Merlín, Requeixo o Porto do Río.

En O Valadouro el Ige recoge 34 núcleos sin población estable. entre ellos O Porto da Vaca, O Rego Cavado o Muxilan.

A estos tres municipios le siguen en la lista O Vicedo, con 27 núcleos desiertos. Ya con un número considerablemente inferior se sitúa Trabada con 18 poblaciones desiertas, seguido de Alfoz, con 16 núcleos sin habitantes fijos y Ribadeo con 13.

Dos municipios que no aparecen en esta lista son Barreiros y Burela, este último por sus características especiales al no tener parroquias y ser en su mayor parte núcleo urbano.

A los núcleos desiertos se suman lo que tienen pocos habitantes, lo que complica el trabajo de los concellos que también deben atender sus necesidades. En la comarca hay 381 con cuatro o menos habitantes. Otra vez el municipio más afectado por esta situación es Ourol, que tiene 113 núcleos en esta situación, una cifra que llama la atención y es prácticamente el doble que el siguiente de la lista.

Detrás de Ourol, el siguiente municipio con núcleos de cuatro y menos habitantes es O Valadouro y detrás Alfoz, en este caso con 69 y 42 respectivamente, y O Vicedo con 34.

El resto de concellos mariñanos se mueven entre los 6 núcleos con menos de cinco habitantes, de Foz, a los 18, de Lourenzá.

José Luis Pajón, alcalde de Ourol: "O que cobramos na factura do lixo non chega máis que para a metade do custo"

El ayuntamiento de Ourol tiene una superficie de 146 kilómetros cuadrados y 980 habitantes. Hace solo 20 años, en 2004 contaba con 1.365 residentes, es decir ha perdido 385 personas. Su alcalde José Luis Pajón, del Partido Socialista, llama la atención sobre las dificultades que conlleva esta situación de pérdida de población.

Destaca que según van perdiendo habitantes los ingresos también bajan. Por eso incide en que concellos como Ourol están doblemente penalizados, tienen menos ingresos por recaudación y al tener menos habitantes también menos aportación de ingresos por parte del Estado.

"Nós os servizos témolos que dar haxa un habitante ou haxa 50 , ademais o custe encarécese pola dispersión" resalta el regidor que explica que, por ejemplo, con la recaudación por el recibo de recogida de basura "non chega mais que para a mitade do que costa o servicio".

Pajón lamenta la poca colaboración que concellos como Ourol encuentran en otras administraciones: "Somos o patito feo das adminsitracións non colaboran con nosco, a Xunta non nos compensa por a escasa poboación e o Goberno central tampouco". "O alumeado témolo que pagar, a recollida de animais soltos tamén vai pola nosa conta e na axuda a domicilio, que si temos axudas, pero só cubren os servizo aos dependentes o resto é deficitario".

Las ayudas intentan paliar la despoblación en A Mariña

Por otro lado, Pajón hace hincapié en que el Concello intenta retener población con diferentes líneas de apoyo, como las ayudas destinadas a libros o a transporte para jóvenes que estudian fuera del municipio, y las de la natalidad. El regidor hecha en falta más políticas de este tipo por parte de Gobierno central y de la Xunta. "Moito falar nos programas electorais do rural, pero non vin ningunha mellora", lamenta.

Finalmente reconoce que ve "difícil solución a un problema para o que dende os concellos pouco máis podemos facer".