Manuela Rodríguez celebra o seu 100 aniversario na residencia de Xove

Manuela Rodríguez Gómez celebrou este venres o seu 100 aniversario na residencia de Xove. Nacida en Xerdiz (Ourol), estivo casada co home co que traballou en trasatlánticos e non tivo descendencia. Sempre foi moi cantareira, destacan desde o centro.

Tanto a directora da residencia, Ana Fernández Noriega, como as traballadoras a felicitaron a primera hora. Tamén recibiu a visita do alcalde de Xove a da concelleira de servizos sociais, ademais da da súa sobriña Dina.