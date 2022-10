El ribadense Manuel Vázquez asegura que su perro Love, un husky, es muy mimoso y dependiente porque pasaron mucho tiempo con él durante la pandemia. Viven en una casa con finca, de la que ahora le gusta salir, después de pasar allí los meses del covid. Su dueño cree fundamental contar con un jardín para tener un perro grande: "Un animal así de activo necesita frío, aire libre".

Vázquez explica que esta raza de perros no ladra: "Cuando nos vamos aúlla como deprimido, pero enseguida se queda relajado". "Son perros con mucha energía, hay que cansarlos, no son super obedientes, pero Love si se sienta, da la pata, se tumba, pero no puedes amaestrarlo", explica. Un adiestrador les dio nociones básicas "para que nos hiciese más caso y saber cómo pasearlo, nos ayudó mucho".

A Love le hicieron una caseta, pero "no la utiliza de ninguna manera, prefiere estar fuera en el porche del jardín". También le colocaron un geolocalizador en el collar por si se escapa o pierde. Estar al aire libre le encanta. Salen con él a pasear tres o cuatro veces al día y hacen "una serie de deportes de tiro, mushing, lleva un arnés específico elástico. Vamos en un patinete o en un monopatín eléctrico para que no tire demasiado, saca el instinto, empieza a correr y es cuando más disfruta".

Vázquez indica que Love es más de playa que de nieve. "Salimos en la lancha por la ría todo el verano, parte del otoño y en invierno cuando se puede. Se tira al agua, nada y juega todo el tiempo en la orilla. Fondeamos y nos lanzamos los dos al agua, le encanta nadar. Es la actividad número uno, pero también le encanta el bosque, los rastros. Tiene mucho instinto animal, le gusta cazar ratones, ardillas o cualquier bicho, creo que eso le viene en la sangre. Es muy manso, cuando no conoce aúlla un poco, pero nunca mordió a nadie", dice.

Su dueño reconoce que "te encariñas tanto con un perro como con una persona, me comunico con él sin que hable, él está pendiente de mí, me da cariño sin decir nada, las sensaciones son indescriptibles, ahora no puedo separarme de él". Como él viaja mucho por su trabajo, lo deja con su madre o su hermana, pero no se atreve a dejarlo en una guardería por miedo a que se sienta encerrado. "Me gustaría conocer un lugar donde pudiese dejarlo como en casa", reconoce.

Peculiaridades

Este cánido, de dos años y medio, tiene incluso perfil de Instagram, @huskyoflove, donde sus dueños cuelgan las actividades que hace, desde navegar a tirar de un monopatín. Es un macho de color anaranjado que el ribadense regaló a su novia hace dos años por San Valentín. Procedente de un criadero de Oviedo llegó a Ribadeo en la pandemia.