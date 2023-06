Manuel Rouco se jubiló tras llevar cotizados a la Seguridad Social 59 años

Manuel Rouco González (Espiñeirido, Cervo, 1941) se jubiló en noviembre del pasado 2022 como camionero tras 59 años, tres meses y dos días cotizados. Una prolongada carrera laboral a la que puso fin en la firma Maderas Díaz Ramos, a la que aún va "mucho de visita, hablo con los compañeros, de los que nada tengo que decir, son fabulosos", señala, y añade que alguna vez les oyó comentar cómo no se jubilaba y les respondía: "No os preocupéis, si no paro yo me van a parar los médicos, porque se extrañaban que después de los 65 años siguiese todavía en activo. El dinero nunca me enamoró, lo hacía por estar ocupado y por relacionarme con unos y con otros".

Tal cantidad de años cotizados también sorprendió a los propios empleados de la Seguridad Social. "Se extrañaron mucho, hay gente que no lo cree hasta que le enseñas un comprobante de que es así". Él trabajó hasta cerca de los 81 años, pero cree que para los jóvenes de ahora será imposible alcanzar tantos años de cotización.

Manuel Rouco asegura que sintió "mucho" darse de baja, "si no fuese por esos tres o cuatro meses que tuve un nervio de una pierna que me fastidió un poco, seguiría; estaba contento y al lado de casa", explica, pues transportaba madera hasta las factorías de Navia (Asturias) y Pontevedra. Afirma que siempre le gustó mucho su oficio de camionero y por ello se enfocó en "trabajar y portarme bien con la empresa". Ahora dice que "físicamente estoy bien" y ya totalmente recuperado de la dolencia en su rodilla, que piensa que fue una cosa puntual.

El ya excamionero pasó por varias empresas del sector y destaca la última, Díaz Ramos, en la que trabajó desde 2004. "Es fabulosa, encontré buena gente y cuando cumplí los 65 años les pedí si podía seguir en activo y aceptaron. Llevaba bien el trabajo y estaba contento, la empresa fue como una familia, se portaron muy bien conmigo", aunque cuando llegó casi estaba ya pensando en jubilarse, pero se quedó. "Nunca les pedí subida, pero siempre me lo supieron reconocer, les estoy muy agradecido".

En la actualidad considera al hijo del patrón "como un hermano de los que se llevan bien", puntualiza. "Es una familia casi mejor que la mía, llegué a la empresa con sueldo para echar tres meses nada más mientras buscaban un conductor, pensaba jubilarme entonces, pero seguí un poco más y así año tras año hasta hoy", explica.

EN RUTA. "Hice la ruta por toda España y algo de Portugal. Vi de todo, bueno y malo. Son muchas horas, tiene que gustarte mucho y ser trabajador". Cree que a su edad es normal retirarse, sobre todo por las reticencias para renovar el carné de conducir a los mayores, aunque él nunca tuvo un accidente grave, solo roces maniobrando.

Ahora dice que ya le toca disfrutar. Pasa el tiempo en casa y sale a pasear por Burela con su mujer, con la que lleva casado 54 años. "No soy de ir a los bares, ni de jugar la partida, ni de pescar con la caña a la orilla del mar. Toda la vida trabajé sin coger vacaciones, solo en esta empresa las cogí, porque había que andar".

Anteriormente también trabajó como autónomo, además estuvo en otras empresas del sector e incluso llevó el caolín desde Burela al pueblo de Dos Hermanas (Sevilla), a Madrid o a Zaragoza. Empezó en la construcción, donde pasó por el lavadero y las minas de caolín para después cargar el mineral en barcos que atracaban en el puerto.

TRABAJADOR INCANSABLE. Este trabajador incansable reconoce que "el trabajo me gustó siempre, con tal de que no tuviese que forzarme, y me sigue gustando", añade. Recuerda que empezó con 14 años como peón en la fábrica de caolín burelesa Materiales Cerámicos, donde estuvo desde 1956 hasta que marchó para la mili, donde cumplió los dos años reglamentarios de servicio militar.

Al regresar se embarcó al mar durante un año e hizo la costera del bonito. En 1963 comenzó su andadura profesional como camionero, durante la que pasó por varias empresas del sector hasta su retiro en Díaz Ramos.

Aunque es natural de Espiñeirido lleva 31 años residiendo en la localidad de Burela, donde se asentó con su mujer. Su última empresa, Maderas Díaz Ramos, le hará una comida de homenaje este sábado en el restaurante O Frenazo de Alfoz a la que acudirán sus compañeros de estos años.