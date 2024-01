Manuel Rivero: "Aurora Sampedro se quedó a un paso de ganar el Nobel de Física o Química"

El escritor ourensano Manuel Rivero (Baños de Bande, 11 de diciembre de 1953) presenta este viernes Universo Aurora’, su último libro. Se trata de un texto que habla de la destacada investigadora barreirense Aurora Sampedro, que es química, doctora y académica a la que Rivero ha querido sacar del anonimato con este texto.

¿Cómo conoció usted la figura de Aurora Sampedro?

Aurora era prima en segundo grado de Teresa, mi mujer. El padre de Aurora y su abuela materna eran hermanos. En nuestra familia se hablaba con frecuencia de ella, su memoria estuvo siempre viva entre nosotros.

¿Y dónde trabajaba?

Su vida laboral, estuvo vinculada a Renfe. A finales de los años 40 aprobó las oposiciones como doctora en química para el laboratorio central de Renfe. Su trayectoria investigadora además de en Renfe estuvo unida a los centros de investigación Gregorio Rocasolano, Esteban Terradas, el actual Inta, y al Juan de la Cierva de la Cierva.

¿Cómo se formó?

Aurora comenzó la educación primaria en las escolas do Canteiro, en San Pedro de Benqurencia. A los ocho o nueve años su maestra doña Juanita descubrió su talento y ella misma se encargó de prepararla por libre, para el bachiller elemental. En el año 1930 se fue a Madrid, en el Instituto Cervantes hizo los estudios del Bachiller Universitario. Entre los años 1932 y 1941 logró la licenciatura en químicas con calificación de sobresaliente entre las universidades central de Madrid y la universidad de Oviedo, con la Guerra Civil por medio, que paralizó todo.

Pero luego regresó a Madrid, ¿no?

Sí, vuelve a Madrid, en 1941, a su universidad para doctorarse en Químicas, sobre oligoelementos en alimentos españoles de origen animal. Entre la realización de los estudios teóricos y prácticos hizo un paréntesis de dos años, en los que se dedicó a dar clase en los liceos de Boal y Vegadeo. Poco después retomó la formación práctica y se doctoró en 1948.

Aurora era una mujer inteligente, trabajadora, tenaz; contribuyó al avance de la ciencia y al empoderamiento de la mujer

Vaya vida más interesante.

Investigar en los cuatro centros tecnológicos más importantes del momento supuso un gran esfuerzo y grandes retos. A buen seguro que disfrutó muchísimo al ver las aplicaciones prácticas de sus investigaciones. Aurora era una mujer muy inteligente, trabajadora, tenaz, constante, disciplinada, segura y valiente. Rompió paradigmas y abrió nuevas sendas investigadoras, que contribuyeron al avance de la ciencia y al empoderamiento de la mujer.

¿Colaboró con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas?

Sí. Representó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) en numerosos congresos nacionales e internacionales de química. Fue becada por la Fundación Juan March en 1961, gracias a esta prestación económica (150.000 pesetas) pudo perfeccionar su estudio sobre las baterías eléctricas y los cojinetes.

¿Por qué decidió escribir un libro sobre ella?

Era necesario y de justicia. Si a mediados de septiembre del año pasado le preguntamos a Google por Aurora Sampedro Piñeiro nos daba ocho o nueve entradas, alguna de ellas de escasa fiabilidad. Si hoy le hacemos la misma pregunta salen más de doscientas mil. Afortunadamente cuento con excelente información para poder escribir este texto.

¿Cómo describiría usted a Aurora Sampedro?

Una visionaria, mujer de ciencia y para la ciencia, adelantada a su tiempo. Al desandar el tiempo y visualizar sus investigaciones y avances científicos, es fácil darse cuenta que Aurora estaba a punto de entrar en el espacio de la geometría fractal, de las nanopartículas y de la física cuántica, tan presentes y tan invisibles. De forma sutil, estaba cartografiando la estructura de las nanopartículas, sus formas de replicarse, al tiempo de situarse en el micro espacio, que marca el límite que va del punto al inicio de la línea. Si llega a dar ese enorme salto, podíamos estar hablando de un antes y un después en la ciencia de materiales, el registro de numerosas patentes y un posible Premio Nobel de física o de química. Se quedó a un paso.

Siempre dediqué mi vida al estudio y tuve la suerte de trabajar en el BBVA, que invirtió mucho en mi formación

Usted es escritor, pero también licenciado en Psicología, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas y además tiene varios másteres.

Siempre dediqué mi vida al estudio y tuve la suerte de trabajar en una gran empresa, el BBVA, que invirtió mucho en mi formación. Me gusta estudiar y todavía lo hago con 70 años.

¿Y qué está estudiando?

Quería estudiar física cuántica, pero me va a quedar un poco largo. Estos últimos años he estado estudiando la figura de Eugenio Montes, un vecino de Balde, del que se hacen afirmaciones que no concuerdan con la realidad. He escrito un libro sobre él basándome en la correspondencia que intercambió con cerca de cuarenta intelectuales.