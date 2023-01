Manuel Pavón: "Ahora los médicos son más técnicos, antes dábamos consejos personales"

Nací en Chantada en 1961, pero me crié en Santiago desde los tres años. Llegué a Foz porque mi mujer, enfermera, obtuvo el traslado para A Mariña y llevo aquí 23 años, toda una vida. Soy médico de familia en el centro de salud de Foz por la tarde y mi pasión es la caza.

¿Es vocacional lo de ser médico?

Sí. Mira, en el instituto hicieron unos test de informática, que por aquel entonces estaba empezando, e hicieron una selección entre el alumnado y me ofrecieron costear la carrera y un trabajo después, pero yo quería hacer medicina.

¿Está mal la sanidad?

La sanidad necesita de muchos cambios, pero el problema no es sanitario, es más a nivel de la estructura social, en general.

¿Está cansado de ejercer?

No cabe duda de que con el paso del tiempo pierdes un poco la ilusión. Pero si te gusta lo que haces, como es mi caso, lo haces a gusto. No me cansa tanto el ejercicio de la profesión como lo que es adaptarte a los nuevos sistemas.

Si mira por el retrovisor, ¿vemos una juventud de mucho estudio y poca diversión?

Yo siempre compaginé bien las dos cosas, no tuve una juventud enclaustrada. En la vida del hombre distingo cuatro etapas: crecer, formarse, hacer y la cuarta, a la que estoy llegando, filosofar. Cuanta más amplia es la etapa de formación eres más productivo.

¿Qué momento de su vida ha sido el mejor?

No vivo de recuerdos, disfruto de lo que tengo en cada momento. Tengo recuerdos buenos, regulares y malos, pero suelo adaptarme muy bien al momento, no tengo añoranzas.

¿Ha hecho amigos en la consulta?

Sí, evidentemente. No digo una relación de familia, pero si una relación personal muy fuerte, porque hay pacientes a los que he visto muchos años, y esto cada vez se está perdiendo más. Ahora los médicos son más técnicos, antes el médico de familia no solo trataba temas médicos, también daba consejos personales, incluso consejos económicos, hacía un poco de asesor de la familia.

¿Cómo desconecta?

Con la caza. Desde los 14 años, sobre todo caza de pluma, perdiz. Me gusta ir al monte, con el perro, y siempre que puedo me escapo. Es algo que me viene de tradición familiar, desde mi bisabuelo, aunque yo con el que empecé fue con mi abuelo. Aunque en los últimos años se ha perdido un poco la esencia de la caza. Ahora la gente se compra el último modelo de coche 4x4 y buscan la efectividad. A mí me gusta leer rastros, disfrutar del monte...

¿A dónde ha ido a cazar?

Pues en casi toda España, y también en Escocia, Francia, Estonia...

No está mal.

Sí. Me preguntabas por cómo desconectaba, y en el día a día suelo guardarme una hora para mí, para pensar, aislarme un poco y pensar en mis cosas. Un momento de meditación.

¿Qué tal fue su experiencia política en Foz?

Fue por un compromiso personal. Lo mejor que me dejó fue la relación con la gente. Yo durante el tiempo que estuvo traté de hacerlo lo más honestamente posible, y llegó un momento donde ya había cumplido con mi misión y lo dejé.