Manuel Otero pidió solución a la crisis industrial a la virgen de Os Remedios

El alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, tuvo el "orgullo" de poder presentar la ofrenda de Os Remedios de este año, donde ante una amplia representación institucional pidió a la patrona que guíe a los dirigentes políticos para "cooperar e definir o futuro da nosa xente", además de rogar una solución para la crisis industrial de la comarca.

Representantes de concellos de la diócesis, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; la vicepresidenta primera del Parlamento, Elena Candia; el delegado de la Xunta, Javier Arias; la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, o el diputado provincial de Participación Cidadá, Roberto García, fueron algunos de los asistentes a la festividad, cuya misa ofició el obispo Fernando García Cadiñanos, junto al deán de la catedral, Pedro Díaz.

En su intervención el alcalde mindoniense tuvo un recuerdo especial para los profesionales "que traballan cos colectivos máis vulnerables", como los del Hospital San Pablo e San Lázaro, la residencia, el centro de día, el servicio de ayuda en el hogar o el de Atención Temperá, y pidió el amparo de la Virgen para las personas que en todo el mundo sufren por los conflictos, además de ayuda para que los políticos sigan "un camiño de concordia, lonxe da confrontación".

El alcalde de Mondoñedo (izquierda) y otros asistentes a la ofrenda de Os Remedios. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Otero demandó protección ante la crisis energética global y rogó que permita a los dirigentes encontrar "a traxectoria para un cambio enerxético xusto, igualitario e que non deixe a ninguén en risco de exclusión". También pidió por las corporaciones y autoridades de la diócesis para afrontar el desarrollo económico e industrial. "De todos son coñecidas as dificultades polas que atravesamos: Vestas, Alcoa e outras tantas cuestións que nos preocupan e polas que se traballa día a día, polo que realmente importa, as persoas", dijo. También ensalzó a Mondoñedo como "un referente na posta en valor de oportunidades para a veciñanza, materializadas en máis emprego, servizos e posibilidades".

Las patronales terminan este lunes, festivo local, con una misa de cofrades en el santuario de Os Remedios cantada por el Coro Mindoniense. Nueva Fuerza animará la sesión vermú, por la tarde habrá fiesta de clausura de las piscinas, a las cinco, y fiesta de la bicicleta, a las ocho. La verbena será de nuevo con Nueva Fuerza.