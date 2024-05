Manuel Maseda pregonará las fiestas de Burela el próximo día 25

El profesor burelés Manuel Maseda será el encargado este año de pregonar las fiestas patronales de Burela el próximo día 25, a las ocho de la tarde, en la casa de la cultura. En el acto está prevista la actuación de Banda Krioula y el estreno de la mano de Arume de la pieza escrita por Goretti Díaz dedicada a la localidad. Además al finalizar actuará en la Praza do Concello el grupo Pantera Rosa. También este día será la crono del tramo urbano de la carrera de enduro, que continuará el 26.

Pero el programa de actos empieza un día antes, el 24, con la bajada en procesión de la imagen de la virgen del Carmen desde la iglesia de Vila do Medio a la parroquial acompañada de la banda de gaitas Dambara. Ese día también se estrenará el alumbrado que este año se caracteriza por arcos de luces muy diferentes y guirnaldas en varios tramos de la alfombra floral. Y el día 26, además de los restantes tramos de enduro y la entrega de premios será el Día Infantil con hinchables en la Praza da Mariña.

La programación continuará el lunes 27 con el Día do Deporte, una jornada en la que están previstas exhibiciones de patinaje y gimnasia rítmica, una yincana de fútbol, un 3x3 de baloncesto o una masterclass deportiva. Además los jugadores y jugadoras del Pescados Rubén Burela FS visitarán por la mañana los colegios e institutos. El día 28 la agrupación musical Arume será la encargada de la música con una actuación en el parque Rosalía de Castro.

El miércoles 29 y el jueves 30, enfilando ya los días grandes de los festejos, serán los karaokes. El primer día a las ocho y media de la tarde, será el turno de los niños y jóvenes y el jueves, a las nueve, actuarán los adultos. Este último podrá seguirse en streaming a través de la página del Concello de Burela. Y ya el viernes, la víspera de los días grandes, será la primera verbena con las orquestas Olympus y Claxxon.

Olympus, El Combo Dominicano, París de Noia o Panorama son algunas de las orquestas que actuarán en las verbenas

El 1 de junio será a lo largo del día la confección de la alfombra floral, este año dedicada a los 100 años de la cofradía de pescadores y a todo el sector del mar además de tener un recuerdo especial para Gloria González, Gloria do Corneta. El día empezará ya a las doce de la mañana con un pasacalles de Fol do Raxal, que también recorrerá la localidad por la tarde. La sesión vemú será con la orquesta Neon y a las nueve de la noche será la misa a la que seguirá la procesión de bajada al puerto de las imágenes de la Virgen y de San Juan. La verbena será con Neon y New York y a medianoche habrá un espectáculo pirotécnico.

El domingo 2 será la procesión marítima después de la misa en la nave de redes, que es a las doce. El barco que portará la santa será este año el Tobalina. La sesión vermú será con Principal, que actuará en la verbena con El Combo Dominicano. Y el lunes, festivo local, será cuando las imágenes vuelvan a la iglesia parroquial. La sesión vermú será con Arizona y la verbena con París de Noia y Panorama.

El último día, el martes 4, se reserva como todos los años para la ofrenda floral en el puerto en homenaje a las personas que fallecieron en el mar.