Manuel Lourenzo recibe a distinción de Cunqueiriano de Honra

O dramaturgo, actor e director natural do Valadouro Manuel Lourenzo recibiu este martes en Mondoñedo a distinción de Cunqueiriano de Honra en recoñecemento á súa ampla traxectoria vital vencellada á dramaturxia e á literatura cunha fonda pegada de Álvaro Cunqueiro, segundo destacou a comisión encargada do seu nomeamento.

Foi no día no que se conmemoraba o 42º cabodano do escritor mindoniense. Na súa intervención no acto oficial, que se desenvolveu no salón de plenos do consistorio mindoniense, Lourenzo fixo unha dramatización da obra do escritor mindoniense Don Hamlet. "Foi unha intervención moi creativa, orixinal e fermosa", recoñecía tras o acto o coordinador de actividades e publicacións da casa museo Álvaro Cunqueiro, Armando Requeixo, "foi unha delicia ver o primeiro lance de Don Hamlet escenificado na voz de Manuel Lourenzo".

Esta intervención do xa Cunqueiriano de Honra, tras a que recibiu unha placa coa distinción, formou parte dun acto no que se sucederon distintas alocucións e ao que tamén acudiron os alcaldes do Valadouro, Edmundo Maseda, e Alfoz, Jorge Val. O primeiro en intervir foi o fillo de Cunqueiro e escritor, César Cunqueiro, seguido de Armando Requeixo.

A continuación fíxose a laudatio do homenaxeado que este ano, de maneira excepcional, foi a cargo de dúas persoas, o técnico de cultura municipal Abel Vigo e o cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa. "Os dous son amigos de Manuel Lourenzo e na comisión encargada do nomeamento do Cunqueiriano de Honra decidimos que a fixesen entre os dous porque lle querían dar ese cariño, algo excepcional pero que igual pode volver repetirse se se dan as circunstancias", asegurou Requeixo neste senso.

Tamén interviñeron no acto o alcalde mindoniense, Manuel Otero; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; e o tenente de alcalde de Ferrol, Antonio Golpe Díaz, que presidiron a mesa das autoridades. Para poñer fin ao acto o tradicional maratón de lectura dunha obra de Cunqueiro acabou converténdose nunha interpretación a dúas voces do segundo acto de Don Hamlet entre Manuel Lourenzo e Armando Requeixo. "Foi algo que aconteceu improvisadamente e que foi moi agradable para a xente", lembrou Requeixo.

No acto tamén actuaron membros da escola de música de Mondoñedo, que interpretaron pezas sobre textos de Cunqueiro.

Tradición

Previamente a este acto solemne no consistorio, os participantes cumpriron coa tradición de facer a ofrenda floral no cemiterio vello da cidade ante a tumba de Cunqueiro, onde se depositaron dúas coroas, unha do Concello de Mondoñedo e outra do de Ferrol. Neste acto tamén interviron o alcalde mindoniense, para dar a benvida oficial e formal aos asistentes, e o tenente de alcalde ferrolán. Ás alocucións das autoridades sumouse a de Xulio Fernández en nome da veciñanza mindoniense, e a do propio Manuel Lourenzo, que tamén quixo presentar os seus respectos a Cunqueiro cunhas sentidas e breves palabras.

Ao mesmo tempo que se lembrou a Cunqueiro, a comitiva fixo unha parada na sepultura doutro grande das letras mindoniense, Manuel Leiras Pulpeiro. Como xa é habitual depositáronse rosas vermellas sobre a súa sepultura. "Neste caso foi Ramón Reimunde, estudoso da figura de Leiras, o que dixo unhas palabras exaltando a ligazón existente entre estes dous dous grandes das letras mindonienses", dixo Requeixo.

Unha vez rematados os actos protocolarios, os asistentes reuníronse nunha comida de homenaxe que cada ano se celebra nun establecemento hostaleiro da cidade e que nesta ocasión foi na Taberna do Valeco, no barrio dos Muíños.

Certame literario

O coordinador de actividades e publicacións da casa museo de Cunqueiro tamén aproveitou o acto para anunciar que xa está aberto o prazo para presentar orixinais á segunda edición do premio de novela Álvaro Cunqueiro. Poderanse enviar ata o 15 de setembro para despois dar a coñecer o gañador no mes de decembro, coincidindo co aniversario do nacemento do escritor.

En vindeiros días dende a casa museo facilitaranse máis detalles sobre esta convocatoria.