Manu Martín cree que el Viveiro está yendo a más y confía en que lleguen los resultados

Con cinco puntos en seis jornadas, el Viveiro CF no termina de arrancar este curso en Tercera División. En el ataque celeste, José Manuel Martín García, 'Manu Martín', es un fijo para Alberto López, siendo titular en cinco de los seis encuentros disputados hasta ahora y espera que el equipo vaya a más. «El equipo es nuevo, y con el paso de los partidos se nota que estamos más conjuntados, vamos a mejor», dice el jugador de Castrojeriz, Burgos.

A pesar de estar en la zona baja en Tercera Galicia, Manu Martín afirma que el equipo "está bien, con ganas de sumas más puntos", asegura, y afirma que "el calendario que hemos tenido ha sido complicado, nos hemos enfrentado a tres de los cuatro equipos que están en la zona alta de la clasificación", comenta.

A pesar de que el equipo no está encontrando el camino de la victoria (solo venció al Pontevedra B), Manu Martín reconoce que está "muy a gusto aquí". "Me estoy encontrando bien, me falta un poco para coger más ritmo, pero en poco tiempo mis compañeros y yo vamos a estar al cien por cien", subraya el mediapunta.

El burgalés afirma que le hablaron bien del Viveiro "antes de venir aquí, con un compañero gallego que tenía en otro equipo", dice, y asegura que "jugué en Tercera también en Extremadura, y hay más nivel aquí". Además, afirma que decidió salir de casa a jugar al fútbol "porque soy joven, y si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, conocer otros grupos, otros lugares...", señala.

El 22 celeste comenta que el club "es maravilloso, es como una pequeña familia" y que el vestuario "es muy bueno, hay mucho ambiente, somos gente joven y nos llevamos muy bien", dice. A los mandos de la nave vivariense está, por segunda temporada consecutiva, Alberto López. "Es un entrenador que intenta sacar el máximo rendimiento de cada uno de nosotros", asegura el futbolista castellano.

Con solo cinco puntos en seis jornadas, Manu Martín incide en que el equipo no nota presión ni ansiedad por sumar puntos. "No, el equipo está centrado en cada partido, lo pasado, pasado está, ahora tenemos que intentar sacar los tres puntos en el próximo duelo", dice. Y el próximo partido los llevará al campo del Paiosaco el próximo domingo. Un equipo que solo ha encajado tres goles en seis partidos. "Va a ser un partido cerrado, es posible que con pocas ocasiones de gol, y con mucho ritmo en el centro del campo; el equipo está convencido de que puede sacar los tres puntos", comenta.

Para ello, Manu Martín comenta que "tenemos que hacer bien el planteamiento de partido que nos dice el entrenador e ir a por todas", concluye.

El Paiosaco es octavo, con nueve puntos, cuatro más que el Viveiro, y se da la curiosa circunstancia de que, a pesar de ser el segundo equipo con menos goles en contra de la Tercera Galicia, los tres tantos los ha encajado en casa, donde ha sumado dos empates y una derrota.