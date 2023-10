Mantense o tirón do Fuciño de Porco: "Veñen ao Vicedo para desconectar"

Noelia Rodríguez Rey, propietaria da pensión residencia Don Manuel do Vicedo está contenta na súa profesión e anima aos novos a estudar Turismo, porque "coñeces a moita xente". Ela traballa nun concello onde o turismo medra dende que todos queren ir ao Fuciño do Porco, pero os visitantes tamén buscan sendeirismo polo Camiño do Mar, natureza, observación de aves e incluso pesca submarina. Constata no seu negocio que a fin de semana pasada estivo completo pola ornitoloxía e volverá estalo polo mesmo motivo na ponte da Constitución.

A hostaleira amósase contenta cun verán que foi "boísimo", no que a afluencia de setembro compensou un xullo frouxo. "Facía tempo que non recordaba un setembro tan bo". Ela traballa co turismo vacacional familiar, pero cada vez ten máis visitantes individuais, algo que lle chama atención, "incluso facendo o Camiño, andando ou en bicicleta, tamén veñen sós, non só en grupos. Antes era raro, agora é habitual".

Que buscan os visitantes? "A xente vén a desconectar. Un rapaz dixo que ía repetir por oír os paxaros, que tranquilidade estar aquí", pero tamén pasan familias. "A máis grande que veu eran unhas doce persoas, gústanos moito ese bo ambiente, cando veñen dende a avoa ao bisneto".

Os visitantes móvense en autobús ou en taxi, porque moitos veñen sen coche. "Pídenlles que os leven a Estaca de Bares ou ao cabo Ortegal, tamén hai os que van andando ata o Fuciño do Porco e logo collen un bus ou taxi para volver, e así van amañando, incluso teñen ido á praia das Catedrais".

O feito de que o concello manteña as súas paraxes naturais, a natureza salvaxe e as praias virxes, xunto coas rutas de sendeirismo atrae aos turistas, que ademais destacan a tranquilidade e que está a unha hora de Ribadeo, Mondoñedo ou San Andrés de Teixido. "Valoran visitar sitios que están a unha hora e ademais din que estamos estratexicamente situados, a medio camiño de festivais como o Resu ou o Mundo Celta".

A hostaleira sinala que a estancia media é de dous ou tres días, pero tamén as hai dunha semana ou 15 días, e moitos de un día só. "Notamos que baixou, antes a maioría pasaban a semana". Este verán eran sobre todo nacionais, de Galicia, España e tamén de Portugal, que para Noelia son "como os da casa". Ela di que agora a xente móvese máis durante todo o ano. Noelia asegura que "antes a xente facía dous días malos e xa se ía, agora non busca tanto o bo tempo", sinala.

Fóra da tempada alta, acolle a traballadores, pescadores e grupos de sendeiristas que fan o Camiño do Mar, que "para nós sería importante potencialo máis, aínda que só quedasen unha noite. É bon ter opcións. Tamén é bo que veñan traballadores, porque significa que están empezando obras en casas ou nos eólicos, é bo para todos, isto é unha cadea".

45.027 persoas foron ao Fuciño no 2023

O Fuciño recibiu 13.494 reservas en xullo e agosto, meses con acceso regulado previa reserva. Son un 5,7% menos que no 2022 e suman 45.027 persoas, un 3,8% menos que no 2022. Iso é unha media de 3,34 persoas por cada reserva. A leve diminución débese a que estivo pechado 5 días por uns sondeos para estudar a resistencia do solo.

A oficina de turismo recibiu 589 consultas, o 52,6% sobre A Mariña e o 42,9% sobre Ortegal. O perfil maioritario de turista son persoas de 40 a 60 anos de Galicia ou Madrid.