"Mantenemos la apuesta por la ropa de calidad"

Chamorro Hombre de Burela llega este año a su 50 aniversario, una cifra nada desdeñable en la época de lo efímero. Su apuesta sigue siendo la calidad y, por el momento, se resiste a la venta online. Isabel López lleva al frente del negocio desde 2007 tras recibirlo ella y su hermano de manos de su padre. Junto a su cuñada Ana son las caras visibles de la tienda.

¿Cuál es el secreto para llevar 50 años abiertos?

Es difícil de contestar, pero yo diría que mucho trabajo, responsabilidad y una clientela fiel durante todo este tiempo.

¿Cómo fue el hacerse cargo de un negocio tan consolidado?

Fue muy fácil porque realmente ya estaba trabajando con mi padre desde 1996 y él fue delegando en mí los trámites de oficina o las compras, aunque siguiera aquí, así que fue seguir haciendo un poco lo mismo.

¿Qué consejos le dio su padre?

Muchos. Viene de visita todos los días y siempre me da alguno. El principal es que siga la misma línea de negocio por la que apostamos desde un principio, que es siempre ropa de buena calidad. Cuando llegó la moda de precios bajos, pero también de menos calidad, no quisimos mover nuestro modelo de negocio. Mi padre era sastre, así que siempre se fijó mucho en los tejidos y en la confección, que las prendas estuvieran bien cosidas y rematadas y así seguimos con una apuesta clara por la calidad.

¿Cómo cambió el comercio en los últimos años?

Sufrió un cambio radical. La gente siempre se desplazó a las grandes ciudades porque hay más oferta, pero la llegada de la venta por internet fue un giro total. El perfil del comprador cambió y pasas a competir a nivel mundial, aunque nosotros optamos por no vender online.

¿Lo tienen descartado?

No, pero de hacerlo me gustaría hacerlo bien y por eso me estoy informando bien. La venta online cuando tienes un producto exclusivo es fundamental, pero cuando ese artículo lo puedes encontrar en otros sitios ya no lo veo tan necesario.

Pero estrenarán en breve página web.

Si, la tenemos como escaparate.

¿Qué buscan los clientes que se acercan a Chamorro Hombre?

Calidad y un poco de consejo. La gente no quiere ir uniformada. Tenemos clientes de toda la vida y gente que son ya de segunda o tercera generación tanto de Burela como del resto de la comarca.

Tiene un escaparate especial recordando el aniversario.

Sí, se pueden ver distintos objetos de mi padre como un teléfono antiguo, la primera licencia de apertura firmada por el alcalde Arcadio Pardiñas, las tijeras de corte o la primera máquina para cobrar con tarjeta. Además le dimos la sorpresa de colocar una foto suya a tamaño natural de cuando tenía 28 años.

¿Lo celebrarán con los clientes?

Tenemos en marcha el sorteo de una experiencia de tres días para que el ganador elija a donde quiere ir por las compras realizadas hasta el 30 de junio.