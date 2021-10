Manos expertas de cirujanos del día a día

Dicen que el pasado nunca muere del todo. Pero a veces lo parece. Una parte del mundo de hace cuarenta o cincuenta años está prácticamente muerto y enterrado. Todavía quedan algunas muestras de él que afloran en aspectos muy concretos como por ejemplo el de los oficios. Aunque fueron desapareciendo gran parte de los trabajos que había, por ejemplo en 1970, y aparecieron otros muy distintos, seguramente menos esforzados aunque también con menos encanto.

Con todo, aún quedan algunos valientes que se resisten a que se pierdan esas formas de vida. Porque finalmente eso es lo que son: testigos silenciosos de un pasado remoto que haríamos bien en cuidar mejor de lo que lo estamos haciendo.

El de afilador encaja en este perfil, pues ya quedan pocos. Fernando Bouso fue una de esas personas que se quedó sin empleo en lo que llaman "una edad complicada". Él ya lo sabía "porque con 59 anos, xa me dirás quen te quere. Ninguén. Non hai traballo para os novos, xa me dirás para os vellos". Así que no le quedó otra que hacer eso que también ahora tiene nombre nuevo: reinventarse. Dice con cierto sentido del humor que "non me quedou máis remedio que saír da zona de confort". Y lo hizo de una forma singular: se hizo afilador. Lo decidió porque se dio cuenta de que podía haber una oportunidad y por eso en marzo de 2017 se lio la manta a la cabeza, se compró una furgoneta y empezó a recorrer toda A Mariña oriental y central, además del occidente de Asturias.

El paro a las puertas de los 60 años empujó a Fernando Bouso al trabajo de afilador

Recuerda que lo hizo porque su suegro, que llevaba la tienda Casa Vicente en Ribadeo, solía afilar y la gente llevaba allí los cuchillos y tijeras "e a xente seguía indo alí a preguntar se afiabamos. Cando se cambiaron de local, seguían indo, así que me lancei".

COMPETENCIA. Cree que en A Mariña no hay más gente que haga lo que hace él, aunque sí sabe que hay otra persona que se dedica a ser afilador en la localidad asturiana de Villapedre, en el municipio de Navia. Quedan pocos.

Su negocio se basa no solo en los particulares, sino que también tiran mucho de él empresas. "A min chámanme moito para traballar carnicerías, peixerías e tamén nos restaurantes. E particulares tamén, os que queren ter as cousas ben afiadas". Para conseguirlo dice que "o boca a boca foi o máis importante, incluso xente que me ve a furgoneta e logo me pregunta".

Con esa clientela, no es de extrañar que el último año y medio se le hiciera, también a él, muy cuesta arriba: "A pandemia a min tamén me matou, porque claro, ao pechar os restaurantes ou baixar moito o seu traballo deixouse de mover todo o que tiñan arredor e iso inflúelles tamén ás carnicerías e ás peixeirías, así que eu tamén me vin afectado canda eles. Foi un problema serio. A ver se imos saíndo disto".

Muchos restaurantes, carnicerías y pescaderías reclaman al afilador para tener sus instrumentos de corte en buen estado

Ahora precisamente para él es temporada alta: "Son as matanzas, e iso sempre é boa época porque teñen que estar os coitelos ben afiados". Él sabe lo que es eso y también quiere buen material porque dice que es algo fundamental para que lo suyo funcione como tiene que hacerlo. Por eso se fue a Albacete y allí hizo un curso de afilado "porque é moi importante saber facelo ben, e alí a verdade é que aprendes a facelo porque son uns mestres niso. Son os mellores, por iso teñen a fama que teñen".

En cuanto a la organización de su trabajo, dice que generalmente va por las localidades en las que tiene clientela aproximadamente una vez al mes. Llega hasta Viveiro, Burela, Foz, Cervo, muchas zonas de Barreiros y Ribadeo, la zona interior de Mondoñedo y Lourenzá, pero también toda la parte correspondiente al occidente de Asturias. También visita los restaurantes en torno a una vez al mes "e logo cando me chaman para facer traballos puntuais, claro", señala.

Jesús Chao López es un relojero de toda la vida, que aprendió el oficio de su padre, Rodolfo, que da nombre al establecimiento que ahora atiende en solitario en Ferreira do Valadouro, donde lo abrió su progenitor con 19 años de edad, tras tres aprendiendo el oficio en el taller de Ramón Chao en Viveiro.

Jesús Chao aprendió de su padre el oficio de relojero, con el que convivió desde pequeño

Una tienda ubicada en la calle Andrés López Palmeiro, la misma en la que arrancó el negocio, aunque los primeros años estuvo al otro lado de la calle y donde Jesús y su hermano crecieron casi, y sin casi, detrás del mostrador. "Sempre vivimos nesta casa onde estamos agora", cuenta Jesús, que desde los veinte años se unió al negocio familiar, aunque llegó a estudiar Electrónica en Lugo, "pero ao final quedei aquí no choio", cuenta, a sus 59 años de edad.

Un establecimiento en el que espera retirarse, porque "eu traballo vou tendo", pero es consciente de que el negocio no tiene nada que ver con lo que era hace años, porque "agora a xente nova non quere saber nada e cos móbiles os reloxos úsanse moito menos", señala Jesús, quien asevera que "agora amáñase máis que se compra".

Muy distinto a lo que ocurría no hace mucho "cando os primeiros reloxos que se tiñan, eran os que regalaban na primeira comuñón e cando o poñías ías remangado ata arriba para que se vise ben e non o podías levar todos os días porque non che deixaban por medo a rompelo", comenta el relojero, quien recuerda que su padre, como todos los de su generación, sabía construir las piezas necesarias "porque daquela non había repostos e eles facían todo, incluso cun torno. Iso foi cambiando e houbo un momento en que levantabas o teléfono e encargabas a peza, pero agora volvemos ao de antes e non se atopan moitas pezas", cuenta Jesús.

Él puede ir reparando porque aprendió el oficio con uno de los mejores y puede reproducir sus pasos, aunque "hai algún que se me resistiu precisamente pola imposibilidade de ter recambios", pero arregló muchos relojes por toda la comarca y son también muchos los que reparó para gente que pasa sus vacaciones en A Mariña y que saben que en O Valadouro pueden dar una segunda vida a esos relojes con un sentimiento especial.

Precisión, paciencia y conocimiento son las claves para ser un buen relojero, un oficio del que quedan pocos maestros

Unos artículos que merece la pena conservar, porque nada tienen que ver con lo que se fabrica hoy en día, pues cree que muchos de los que se venden actualmente como primeras marcas "son de batalla". Sí puede presumir el relojero valadourense de haber tenido en sus manos auténticas joyas, siendo los de pie y los de pared sus favoritos. "Reparei algún de máis de douscentos anos e seguen funcionando como o primeiro día", cuenta en alusión a un London ubicado en un pazo de la zona que es una auténtica obra de arte.

También hay buenas piezas, reconoce, entre algunas de las que trajo de Cuba la gente que emigró, pues "daquela non había nin onde comprar e para quen o tiña era unha posesión moi boa e aínda houbo ben deses reloxos americanos por esta zona", recuerda el relojero, que a veces se desplaza a las viviendas, "en caso de que sexan reloxos grandes para ver o que teñen, aínda que despois os teña que traer aquí".

Un taller en el que se almacena instrumental como si se tratara de un cirujano y es que la precisión es tan básica en un campo como en otro. Precisión, paciencia y, sobre todo conocimientos, "pero isto último é como en todo, pois non se pode ir á obra sen saber poñer un ladrillo", cuenta Jesús, lamentando que la suya sea una profesión que pase totalmente desapercibida y sobre la que los jóvenes no quieren aprender, "pero pasa igual coa fontanería ou a carpintería, que non hai bos profesionais e se veñen o primeiro que preguntan é saber canto van cobrar", asevera, confiando en que la reforma de la Formación Profesional pueda terminar por acercar a los jóvenes a los oficios, también a los de toda la vida y es que a nivel general de los relojeros solo se habla cuando se acerca el día de Nochevieja y estamos preocupados por que funcione el reloj de la Puerta del Sol.

Jesús no pudo ver el madrileño, pero sí llegó hasta la torre de la iglesia de Ferreira, "para a que hai que subir centos de escalóns por un sitio estreito no que só colle un e o peor é que teñas que subir e baixar varias veces", recuerda. Un reloj, "que é un Victoriano, moi bonito, pero que está parado por un problema eléctrico e ten ata a súa campá", asevera el relojero, en cuya muñeca lucen siempre relojes automáticos.

Jesús Chao lleva unos años atendiendo el negocio en solitario. "Ten as súas cousas boas e malas. Non discutes con ninguén e para a cea de empresa non fai falla reserva, pero se tes calquera cousa tes que pechar a tenda", asevera el relojero, que abre todos los días de mañana y tarde y los sábados solo por la mañana, coincidiendo con el mercado semanal, una jornada que antaño era de grandes ventas, pero de un tiempo a esta parte está más apagada, porque "tamén os mercados baixaron moito" y es que la crisis pasa factura, pero en las pequeñas localidades se nota cada vez más ausencia de gente, constata Jesús, para quien antes las ferias eran una excusa para quedar con los amigos y tomar un vino.

Unos sábados de mercado semanal que en Ferreira se hacen coincidir con buena parte de los eventos que se organizan, como es el caso de la Feira do Mel, celebrada el pasado día 9 y de la que fue promotor el padre de Jesús, que la gestionó 20 años, pues Rodolfo Chao era un apasionado apicultor y presidente de la asociación que agrupaba a los del municipio y Alfoz. Otro oficio que heredó Jesús que, aunque no le sobre el tiempo, hace por mantener con tres o cuatro colmenas.