Manolo Blanco: "O obxectivo do masculino en Segunda dependerá do orzamento que teñamos"

O pescados Rubén Burela FS ten abertas moitas frontes, desde a puramente institucional coa busca de patrocinios para mellorar unha situación económica difícil trala pandemia ata a deportiva, na que traballa xa a cabalo de dúas temporadas. Mentres asimilan o descenso de categoría do equipo masculino, intentan poñer xa as primeiras pedras dun posible retorno á maxima categoría. No caso do feminino están xa coa cabeza posta no play off, pero sen descoidar a planificación da próxima campaña. O seu presidente, Manolo Blanco, asegura que van seguir apostando, non lle pon escusas á campaña do masculino e reclama máis axuda na Mariña.

Que nota lle pon á temporada do equipo masculino?

Pois un cero. O obxectivo era manterse e non se logrou, confirmándose o descenso moi rápido. É certo que xogamos partidos ben e o equipo deu a cara en moitos tramos da competición, pero iso non vale de moito.

Non se pode extraer ningunha conclusión positiva?

Non é fácil. Descendimos e só ganamos tres partidos. É unha bagaxe moi escasa. Aínda que competíramos na maioría de partidos, o que vale ao final é facer un gol máis que o rival e aí fallamos por completo. Perdemos moitos puntos co porteiro-xogador e a falta de vitorias fixo que o equipo perdera confianza e con cada gol en contra parecía que se viña abaixo, sobre todo nos finais, pero penso que o plantel non desmelloraba o de equipos que acabaron 12 ou 13.

O equipo non se reforzou en xaneiro pola economía ou porque xa non vían opcións de salvarse?

Foi só polos cartos. Nós temos que ter os pés no chan e economicamente é o que hai. Podíamos fichar dous xogadores en decembro, pero logo quen pagaba iso? Non vexo que ninguén nos axude. Recibimos moitas palmadiñas nas costas, pero non se molla ninguén. Na Primeira masculina reforzouse moito todo o mundo, os orzamentos aumentaron moito e o noso é o máis baixo, así que cada vez é máis difícil competir, pero non é desculpa porque creo que había equipo para máis.

Ao masculino póñolle un cero porque o obxectivo era salvarse e baixamos con demasiada antelación

A saída de Riquer chegou tarde ou o desenlace ía ser similar?

Non creo que cambiase moito. O equipo xogaba bastante ben, pero os resultados non acababan de chegar. Curiosamente onde mellor estivemos foi ao final e pode ser que fora por un tema psicolóxico, ao xogar xa sen presión.

Váiselle ofrecer a renovación a Rafa Merino?

Si, vaise falar con el entre esta semana e a próxima. Estamos contentos con el porque é un traballador moi comprometido e todo o que podemos dicir é positivo, pero tamén terá que tomar el a decisión en función da súa situación persoal porque non é de aquí. En breve saberase se continúa ou non.

O obxectivo é optar ao ascenso a vindeira temporada?

Primeiro hai que sentarse e saber canto orzamento imos ter, algo esencial. Polo equipo feminino desde logo que imos seguir apostando porque xa hai moita xente con contrato e queremos seguir o máis arriba posible.

Van seguir moitos xogadores do cadro masculino?

Hai xogadores con contrato, pero tamén hai xente que pode ter sitio na Primeira e ao mellor pide saír. Nós estamos buscando substitutos para todas as opcións que se poidan producir.

Hai moita rumoroloxía sobre o club. Fálase incluso dun cambio de sede, marchando a Lugo, ou de desfacer o equipo masculino. Que hai de certo?

A min tamén me chegaron, pero quen anda dicindo esas cousas que explique de onde as saca. Nós estamos pensando na temporada que vén, en Segunda, e xa hai contactos con xogadores desde hai tempo. Se Pescados Rubén non segue de patrocinador principal, farao outra empresa porque hainas que queren entrar a colaborar, pero Pescados Rubén seguirá botando unha man como case sempre. Isto cambia moito nun día e ao mellor mañá hai unha oferta moi boa para mover ao equipo. Nese momento habería que reunir os socios e valoralo. Nunca se poden pechar portas, pero imos seguir aquí, cun equipo en Primeira e outro en Segunda, e fichar boas e bos xogadores para competir ao máximo nivel.

Estamos moi contentos con Rafa Merino e ímoslle ofrecer seguir, pero dependerá da súa decisión persoal

Logo de conquistar a Copa da Raíña pedían máis axuda na comarca. Como está a cousa?

Creo que somos o mellor embaixador da Mariña. A nivel publicitario o club chega a todo o mundo porque ao ser o mellor equipo feminino fálase de Burela en Brasil, Portugal, Italia, Ucraína,... Levar A Mariña no nome podería estar moi ben, porque temos claro que a xente xa non vén só visitar Burela, Viveiro ou Ribadeo, senón que se move por toda a comarca. Cando temos o Heroes do Orzán enchemos hoteis de varios concellos.

Outros reciben máis axudas?

Competimos con equipos aos que si lles están axudando e xa non falo só de cartos. Manzanares, que é dunha vila non moito máis grande ca Burela, ascendeu, puxéronlle parqué e agora empezaron a construír un pavillón novo. Nós levamos dez anos esperando pola mellora do noso, o parqué está moi deteriorado e logo chegan as lesións. Pedimos que se mellore e non se beneficiaría só o noso club, senón todos os nenos e nenas que utilizan o pavillón.

Considera que non se recoñece o mérito que ten o club?

Para nada. Non se sabe nin unha milésima parte do traballo que hai por detrás e da xente que está implicada traballando. A veces parece que só se recoñece fóra e aquí non se lle dá mérito a ter ao mellor equipo do mundo.

A afluencia a Vista Alegre tamén caeu. Van facer algo para intentar cambiar a dinámica?

Si, e é moi triste que veña o Barça e só haxa 400 persoas. O outro día deume envexa ver o ambiente no Xove-Vilalba, que me recordou aos vellos tempos. Estamos traballando coa xente de márketing en facer algo para atraer de novo a xente. O fútbol sala é un espectáculo moi dinámico que cambia moito cando o ves en directo.