La maniobra de Heimlich salva la vida a un joven de 17 años en Barreiros

El gerente del hostal restaurante O Vendaval de San Miguel de Reinante (Barreiros), José Luis Edrosa Monteavaro, salvó este viernes la vida de un joven, de 17 años, que se atragantó comiendo una chuleta de ternera. "Cando entrei ao comedor vin que a nai lle daba palmadas nas costas e que caeu sobre o plato, polo que corrín cara alí, levanteino e púxenlle o puño no estómago para facerlle a manobra de Heimlich. A primeira vez non conseguín nada, pero á segunda empezou a respirar. Cando cheguei alí vino mal".

José Luis Edrosa explicaba este sábado que no se deben dar palmadas en la espalda cuando sucede algo así. "Iso non se pode facer, porque estás taponando a tráquea, hai que coller a persoa, levantala e apretarlle forte no estómago para que expulse o que tragase". Él sabe cómo actuar porque hizo la prestación militar en la Cruz Roja, donde le impartieron conocimientos básicos de primeros auxilios y es la segunda vez que tiene que aplicar dicha maniobra.

Cando alguén se atragoa non se debe petar nas costas, tapónase a tráquea

El hostelero barreirense indica que cuando llegó junto al joven este ya "soltaba algo de auga polo nariz e pola boca, como cando tes un catarro, e non respiraba. Despois de facerlle a manobra vomitou todo, pero seguía con dificultade para respirar, razón pola que se chamou á ambulancia". Recuerda que "coincidiu que entrei ao comedor naquel momento, porque se chego estar na cociña ou a ir á barra, sabe Dios como quedaría".

Un equipo de Urxencias Sanitarias del 061 se desplazó de inmediato hasta el establecimiento y asistió al joven, trasladándole al Hospital Público da Mariña, situado en la localidad de Burela, para que le hiciesen un reconocimiento y se asegurasen de que ya se encontraba bien. José Luis confesaba este sábado a media tarde que "aínda non sei nada del", respecto a la evolución del joven al que salvó la vida. "Tivo moita sorte, moita", reflexionaba en voz alta.

El percance se registró hacia las tres y cuarto de la tarde del viernes en una mesa en la que había doce personas, que piensa que pertenecían a una misma familia, cuya procedencia desconoce.