Cinco maneras de descubrir A Mariña

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Terras de Miranda, que incluye catorce municipios de la comarca de A Mariña, desarrolló el proyecto Terras de Miranda-Turismo de Lugo a través del que se diseñaron, con la colaboración de distintas organizaciones públicas y empresas del sector privado, cinco experiencias turísticas paquetizadas con el objetivo principal de ayudar al desarrollo sostenible del territorio. "Trátase dunha oferta encamiñada a un público respetuoso, que persiga aumentar o coñecemento deste territorio mediante o contacto directo coas raíces e a cultura propia de cada un dos municipios", explican desde el grupo con respecto a esta iniciativa y añaden que dentro de su apuesta por la desestacionalización las propuestas se plantean "cara datas nas que as persoas visitantes gozarán do destino dun xeito pausado e exclusivo".

Los responsables del GDR destacaron el día de la presentación de la iniciativa que este proyecto suscitó un gran interés en el sector y que agrupa a ocho alojamientos, 29 recursos turísticos, doce municipios, once establecimientos de restauración y 27 productores y museos.

Los paquetes, pensados para grupos de 30 personas, recorren el territorio mostrando distintos recursos de su paisaje y su patrimonio combinados con experiencias que permiten acercarse a la cultura y el estilo de vida de la zona y propuestas gastronómicas. La duración va desde los dos días del más corto hasta los cuatro del más largo y combinan los distintos recursos de manera que todos ellos permiten conocer el territorio, aunque con pequeñas diferencias en función de las preferencias del visitante.

Así, con Un soño gastronómico, Patrimonio máxico, Segredos de Miranda, Delicatessen na Mariña o Cultura do Mar, los visitantes podrán elegir la propuesta que más se ajuste a sus necesidades por duración, visitas o experiencias. Algunas de las actividades que se incluyen en los paquetes son ver el proceso de elaboración de bombones artesanos o la forma artesanal de elaboración de las zocas, así como el proceso de cocción en un horno tradicional o el la elaboración del pan. Una visita a Lourenzá permitirá acercarse a la producción de la faba, uno de los signos de identidad del municipio, y otros de los paquetes incluyen visitas a la cerámica de Sargadelos, en Cervo.

Los distintos paquetes combinan visitas a recursos emblemáticos, varias actividades y propuestas gastronómicas

Estrechamente vinculadas al mundo del mar están la visita al proceso de elaboración de conservas artesanales en Xove o las visitas a las lonjas de Burela y Celeiro y al trabajo de las rederas burelesas, así como conocer de primera mano las experiencias de una percebeira en Rinlo o la visita a una carpintería de ribeira en San Cibrao.

En los paquetes no faltarán visitas a puntos emblemáticos de la comarca que nadie debe perderse en una visita a la zona, como los cascos históricos de Mondoñedo, Viveiro y Ribadeo, el barrio artesano mindoniense de Os Muíños o la playa de As Catedrais y el pueblo marinero de Rinlo. En los itinerarios también figuran la basílica de San Martiño de Foz, el Souto da Retorta en Viveiro, Fuciño do Porco en O Vicedo y los faros.