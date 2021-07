Bebo ha cogido la sartén por el mango y ha aceptado la propuesta del CD Foz para entrenar al primer equipo en la Preferente. Un hombre de la casa, que regresa al mismo banquillo tras un lustro alejado de él, pero que no dudó en aceptar la oferta. "Me puede la pasión por mi pueblo, por el club que llevas dentro del corazón", dice.

Porque Eusebio Moreda Pérez, Bebo, que nació en Bilbao, se fue a Vigo con 3 años y llegó a Foz con 5, ya dirigió al equipo focense cuando estaba en Segunda Autonómica, donde fueron cuartos. Más tarde pasó por los banquillos del Ribadeo, como ayudante de Fiz, y las últimas tres temporadas las ha pasado también como técnico ayudante de Chusky en el Viveiro, donde consiguieron el ascenso a Tercera División y esta última temporada la permanencia, después de hacer una gran última fase.

Y antes de eso, tuvo su carrera como jugador, aunque se retiró pronto, con 30 años. Probó en la cantera de Athletic de Bilbao, en Lezama, y estuvo cedido en el Sestao, pero aguantó poco fuera de casa. "Se me hizo muy grande aquello con 15 años; estaba lejos de casa y no aguanté psicológicamente", recuerda. Jugó casi toda su carrera en Tercera, desde el Mindoniense hasta el propio Foz, pasando por el Xove Lago, el Coruxo y el Meirás, en Ferrol, mientras hacía el servicio militar.

Aterriza de nuevo en el equipo de su pueblo con el objetivo de "ayudar lo máximo posible a mantener la categoría, que va a estar muy difícil porque es un formato muy exigente, porque tenemos muchas limitaciones, pero es un reto importante", comenta el estratega vasco.

EN CONSTRUCCIÓN. ¿Qué equipo va a formar Bebo para esta nueva temporada en Preferente? Es claro y sincero: "No lo sé ni yo". "Me he encontrado un equipo hecho con gente de los alrededores, gente muy válida que me gustaría que continuara, pero ahora los equipos de Primera Autonómica empiezan y no sé si esos jugadores van a volver al Burela, Xove, Mondoñedo....", advierte, y habla de que la categoría es muy exigente. "Requiere mucho sacrificio por parte de los jugadores, y muchos de ellos se van a estudiar fuera, y estoy a expensas de ver con quién puedo contar", señala.

El empresario focego intenta imprimir carácter a sus equipos y valora mucho la persona. "Primero es la persona y luego el jugador", dice. "Sobre todo intento inculcar valores, después ya pasamos al jugador, al juego, busco mejorar al futbolista", dice, y añade: "Al jugador le voy a exigir todo y más y es la única manera de que luego piense que contigo aprendió cosas y mejoró".

Bebo fue el elegido por la directiva que preside José María García Rivera entre varios candidatos, y sabe lo difícil que es triunfar en casa, ser profeta en su tierra. "En general se tiende a valorar más lo desconocido a lo de casa, te critican más, pero yo voy a ser honrado, humilde y trabajador y dar lo mejor de mí", señala. "La afición, la directiva, todos tenemos que tirar del carro para que la temporada salga lo mejor posible", recalca.

SALIDA DE VIVEIRO. Su salida de Viveiro no ha sido fácil, porque han sido "tres años maravillosos", reconoce. "Lo llevo en el corazón", subraya. "Apostó por nosotros en una situación muy complicada y gracias a la afición, la directiva y los chicos, que tiraron del carro tres años, los objetivos los cumplimos con creces", comenta. "Chusky se portó conmigo de maravilla, Oki y Manu forman parte de mí y tengo que agradecer todo lo que me han ayudado", concluye el técnico focego.