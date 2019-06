La Mancomunidad quiere desarrollar el potencial para el turismo marino

La agente de desarrollo turístico de la Mancomunidade de Concellos de A Mariña Lucense, Tania Hermida, participó en una jornada enfocada a los gestores públicos organizada por Turismo de Galicia dentro del proyecto europeo Waoh! Route, que tiene como objetivo crear una marca de reconocimiento de lugares en la costa atlántica para la práctica del buceo, kayak, surf u otros deportes náuticos.

"A Mariña ten grandes posibilidades en canto ao turismo de mergullo e o resto de actividades náuticas sempre e cando se fagan de xeito adecuado, de forma sostible, en respecto coa natureza, apostando por un servizo de calidade e pola poboación local", explica Hermida, que indica que las empresas privadas incluidas en este proyecto, en estos momentos, son Maremasma y Mergullo Viveiro y anima a otras empresas turísticas de actividades náuticas comarcales "a que se informen na web sobre este proxecto e se animen a participar".

Hermida considera que este proyecto, que cuenta con participantes de Portugal, Irlanda y Gran Bretaña, además de España, es "unha oportunidade para o territorio que todos os axentes debéramos aproveitar". "Trátase dun proxecto que non só axuda a situar e promocionar Galicia, e concretamente, A Mariña como destino turístico a nivel internacional, senón que o fai nun ámbito moi beneficioso para o territorio como é o ecoturismo, un turismo responsable coas áreas naturais que aposta pola conservación do medio ambiente, e o benestar da poboación local e que conleva a interpretación e educación nos valores naturais do territorio", explica.

La responsable de turismo comarcal destaca que Waoh! Route es un proyecto que trabaja en la diferenciación del destino y la diversificación de su oferta turística, en la puesta en valor de los recursos costeros y marinos y en la desestacionalización y la posibilidad de crear trabajo de calidad en el territorio, además de "posicionar A Mariña como un destino atractivo onde practicar actividades e deportes náuticos".