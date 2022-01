La Mancomunidad presenta el plan de sostenibilidad turística el día 21 en Fitur

La Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense aprovechará la presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid entre los próximos días 19 y 23, para presentar las acciones que se desarrollarán dentro del plan de sostenibilidad turística que se implantará en el territorio a lo largo de los próximos meses. La presentación está prevista para el viernes 21 a las once de la mañana. "O plan xa está listo e aproveitaremos a nosa visita a Fitur para presentar o que serán as súas liñas estratéxicas e como queremos traballar no eido turístico nos vindeiros meses para potenciar a comarca e poñer en valor os seus recursos patrimoniais, naturais e culturais", explicó el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Foz, Fran Cajoto.

Según explicó Cajoto la idea alrededor de la que gira el plan es la desestacionalización de las visitas, por lo que se desarrollarán distintos productos que puedan atraer visitantes durante todo el año, siempre de una manera sostenible y respetuosa con el medio. "A Mariña é un destino que está en alza e as previsións apuntan a que seguirá medrando", afirmó Cajoto, por lo que el objetivo es conjugar ese potencial de crecimiento con la idea de sostenibilidad y de turismo slow en la que la Mancomunidad viene trabajando durante los últimos años para posicionarse en el mercado.

Además de la presentación prevista, desde la Mancomunidad llevarán cerrada una completa agenda con reuniones de trabajo con turoperadores y empresas especializadas "para avanzar na implantación do plan", aseguró Cajoto, que adelantó que durante su estancia en Madrid tiene previsto apoyar el resto de presentaciones de los destinos de la provincia.

Junto a Cajoto viajará a Madrid la gerente de turismo de la Mancomunidad, Tania Hermida, y se espera que se desplacen a la capital técnicos de turismo, concejales del área y alcaldes en la línea que se viene haciendo los últimos años, a pesar de que en 2021, por la pandemia, la delegación mariñana no fue tan numerosa como en ferias anteriores.