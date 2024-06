La Mancomunidad pone en marcha el plan de turismo gastronómico para A Mariña

La Mancomunidade de Concellos da Mariña presentó este martes el Plan Director de Turismo Gastronómico da Mariña y el Colectivo de Gastronomía da Mariña, ambos surgidos al amparo del plan de sostenibilidad turística que está en marcha y que buscan poner en valor la gastronomía como un recurso turístico más en la comarca.

Así, según explicó durante la presentación la presidenta de la Mancomunidad, Rocío López, el objetivo de este nuevo plan es proponer una estrategia "ben definida e consensuada" para el turismo gastronómico en el destino que aportará herramientas "para avanzar de cara ao fortalecemento e integración do valor da nosa gastronomía no turismo do territorio". "A Mariña é un destino que, pola súa potencialidade, aspira a destacar dentro do turismo gastronómico en Galicia cunha proposta máis competitiva, asociada a valores como respecto pola cultura local, a tradición, a autenticidade e a sostibilidade", añadió.

Esta estrategia turística, que busca atraer a un viajero sensible con el turismo sostenible y dispuesto a viajar en diferentes momento del año, se concreta en cinco líneas de trabajo: Patrimonio gastronómico y liderazgo; Gobernanza e gastrodiplomacia; Sostibilidade, Innovación e Talento; Produtos e experiencias de turismo gastronómico; y Marketing, comunicación y comercialización.

Estas áreas se configuran en un plan de trabajo que se articula en 22 proyectos para poner en marcha a lo largo de los próximos años en la medida en que sea posible y que pasan por el impulso del Colectivo de Gastronomía da Mariña que acaba de crearse, eventos de promoción como un simposio de turismo gastronómico, crear experiencias y productos concretos o la puesta en marcha de un premio que ponga en valor proyectos inspiradores.

Un colectivo para dar voz a los agentes de la cadena de valor

El Colectivo de Gastronomía da Mariña está presidido por María Teresa Iglesias Basanta, del restaurante Javier Montero, y como vicepresidente está José Cuadrado Oural, de la cooperativa Terras da Mariña.

Su objetivo principal es dar voz a los diferentes agentes de la cadena de valor de la gastronomía en la comarca siendo el primero en Galicia de estas características. "A existencia dun colectivo de gastronomía da Mariña que se manifeste e practique a posta en valor dos recursos e a cultura propias, que pense en respectar e transmitir as nosas tradicións e protexelas de cara ao futuro, que se preocupe pola sostibilidade, a calidade e innovación e que pense en integrar e colaborar con outras iniciativas locais tamén sensibles con este valores é un agasallo para calquera territorio e pensamos que pode ter a suficiente entidade e fortaleza para abrir novos camiños e motivar proxectos relevantes e sostibles no tempo", indicaron los responsables del colectivo.

Según avanzaron en la presentación, los primeros pasos para este colectivo serán consolidar su estructura con nuevos socios numerarios, colaboradores y honorarios entre los agentes del sector y las instituciones, la colaboración y participación en eventos y actividades que permitan su visibilización o en acciones que permitan avanzar en la estrategia de turismo gastronómico comarcal.

Asistentes a la presentación del plan de turismo gastronómico. EP

Representación de instituciones y del sector

En el acto celebrado en hotel Ego y el restaurante Nito de Area participaron representantes de concellos, asociaciones de comerciantes y del sector turístico y gastronómico, además de los técnicos del equipo redactor del plan, Iñaki Gaztelumendi y Jorge Guitián, el actuals ubdelegado del Gobierno en Lugo, Víctor Fraga, el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y el segundo teniente de alcalde de Viveiro, Jesús Fernández.

En su intervención Arias subrayó que la gastronomía "é un dos principais factores que atrae visitantes a Galicia e apostar por ela é favorecer un turismo máis sostible e desestacionalizado". "O binomio produción agroalimentaria e turismo danse a man para dar lugar a experiencias turísticas que nos permiten afondar no reequilibrio territorial, na loita contra o despoboamento e na protección do patrimonio cultural, ambiental e social".

Arias también destacó que la demanda turística en la comarca subió un 11% en 2023, "sendo un dos destinos galegos que experimentou un maior incremento".