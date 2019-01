La Mancomunidad estudia propuestas para modernizar su imagen

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de A Mariña y alcalde de Burela, Alfredo Llano, adelantó ayer la intención del ente comarcal de modernizar el logotipo que la identifica, para lo que se estudiarán varias propuestas. Según explicó Llano, en el pleno celebrado a última hora del martes en O Vicedo ya se presentó una propuesta para efectuar el cambio, pero los responsables de este diseño presentarán en próximas fechas nuevas opciones para poder elegir el que más consenso consiga.

«A idea é crear un logotipo base que identifique a Mancomunidade no seu conxunto e despois ir usando distintas adaptacións en función do tema concreto, por exemplo haberá unha variación específica para os temas de turismo», explica Llano. Precisamente en materia turística, en el pleno del ente se abordó la presencia de la comarca en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid entre el 23 y el 27 de este mes. La principal novedad con respecto a la asistencia a esta cita es la presentación de un vídeo promocional de la comarca «cunhas imaxes sorprendentes de todos os concellos nas que se reflexan os principais atractivos naturais, culturais, etnográficos e gastronómicos do territorio», especificó Llano.

Este vídeo, de unos dos minutos de duración, será el que abra el acto de presentación de la comarca en la feria, previsto para el día 24 a las seis de la tarde. Por lo demás, este acto seguirá el esquema de ediciones anteriores con distintas intervenciones de los representantes políticos para presentar los recursos turísticos de la zona.

La presencia en Fitur de la comarca no variará con respecto a otros años. Los concellos estarán presentes con su respectivo material individual y hasta Madrid se desplazarán alcaldes, ediles o personal de turismo de muchos de ellos. Además la Mancomunidad también llevará la revista editada este año y que ya fue distribuida en distintos puntos de la comarca y un díptico con mapa y las fiestas de cada municipio «que sempre ten moita aceptación». Algunas de las individualidades que ya se conocen son, por ejemplo, que Burela ofrecerá información sobre Expomar, la feria del sector pesquero y del mar que se celebra en mayo «e que é un atractivo máis do concello», subrayó Llano. También será en Fitur donde la Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, declarada de Interés Turístico Internacional, presentará el cartel de la edición de este año, que será obra de un artista.