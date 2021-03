La Mancomunidad edita una guía de la comarca con un enfoque más actual

La Mancomunidad de Municipios de A Mariña acaba de publicar una nueva guía turística de la comarca que surge siguiendo los pasos de la página web que fue recientemente renovada y reenfocada. Está editada en tamaño Din A5, en formato revista, y muestra pinceladas de todas las posibilidad que ofrece el ya denominado "Xeodestino da Mariña Lucense" con la opción de ahondar en diversos aspectos de interés a través de códigos QR y enlaces.

Además, sus diseñadores apuntan que "busca favorecer a calidade da experiencia turística e a permanencia do turista no territorio. Xorde tamén coma ferramenta práctica para as oficinas de turismo, aloxamentos turísticos e para reunións e contactos con turoperadores".

La versión digital de la guía tiene un papel importante en esta ocasión y un perfil específico en la aplicación online Issuu, que permite la visualización de revistas digitales en gran calidad. "Ademais, estase traballando en diferentes soportes para acceder á revista a través do seu código QR. Son 3.000 os exemplares editados en papel que se van distribuír entre as oficinas de turismo mariñanas", explicó el presidente de la Mancomunidade, el alcalde de Foz Fran Cajoto, quien destacó que se muestran "os atractivos naturais e patrimoniais do xeodestino, presentes na guía que se denomina A Mariña Lucense ao descuberto".

Los textos fueron redactados por la turismóloga Claudia del Pino y la cartografía fue realizada por Samuel Nájera

Añade que la revista incluye apartados específicos "sobre a gastronomía, actividades na natureza, eventos, produtos turísticos e o Camiño de Santiago do Norte. Hai que destacar a cartografía xa que os mapas que se inclúen foron realizados expresamente para a publicación". Hay cuatro mapas específicos, uno general de recursos, otro de costa y playas, otro de espacios naturales y otro del Camino Norte.

Los textos fueron redactados por la turismóloga Claudia del Pino, especialista en planificación territorial, y la cartografía fue realizada por Samuel Nájera, doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. El diseño y maquetación intenta transmitir "unha imaxe de elegancia á vez que dinámica, propia da marca. É obra de Eva Veiga, deseñadora profesional e fotógrafa, residente en A Pontenova. As imaxes que amosan un destino máxico, diferente, tranquilo, diverso e atractivo, foron escollidas do banco de imaxes da Mancomunidade de Concellos da Mariña realizadas na ampla maioría polo fotógrafo profesional Antonio Paz, con colaboracións concretas doutras persoas e entidades", según explica el presidente de la Mancomunidad, que tuvo palabras de agradecimiento para todos por el trabajo realizado.

Fran Cajoto indicó que ahora esta guía se suma a otros folletos turísticos de la Mancomunidade como la presentada en el pasado mes de octubre para el proyecto de las Rutas de Artesanía.

La intención es ofrecer una imagen lo más completa posible de la comarca mostrando zonas y opciones de ocio alejadas de las más conocidas.

Fran Cajoto: "Damos a coñecer sitios que poden sorprender"

El presidente de la Mancomunidade, Fran Cajoto, reconoció que este no es un buen momento para el sector turístico debido a las restricciones a la movilidad que se están imponiendo debido a la pandemia, pero indicó que ello no es óbice para dar a conocer "sitios que nos poden sorprender e que están moi cerca de nós". Por ello dice que "coa precaución e cautela necesarias, animamos a todas as galegas e galegos que acudan á nosa comarca".



Mariñanos

Cajoto tampoco se olvida de que quien sí se podrá mover por toda la comarca con total libertad durante las inminentes vacaciones de Semana Santa serán los propios mariñanos. Por ello les invita a que aprovechen esos días festivos en los que además Galicia está cerrada perimetralmente "e que aproveiten para descubrir o que todos temos ao lado da casa".



Hostelería

El sector estará funcionando con las mismas medidas que en los últimos días.