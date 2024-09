Rutas y visitas turísticas para descubrir A Mariña este otoño

Una nueva propuesta turística invita a conocer el alma y los secretos de A Mariña a través de visitas y rutas guiadas. Se trata del programa ya conocido A Mariña en Ruta que organiza la Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense y que en esta quinta edición se renueva y pasa a ser A Mariña. Plans con corazón. 16 rutas e visitas guiadas por 16 concellos. En él colaboran la Xunta de Galicia y la Diputación de Lugo y busca dinamizar la actividad turística en otoño.

La iniciativa, que fue presentada este lunes en el Cenima de Foz, promociona la comarca como un destino "diferente, cercano, abierto, amable y atractivo" en sintonía con el nuevo lema 'A Mariña. Galicia no corazón', y ofrece 16 propuestas para recorrer los 16 concellos que componen el geodestino turístico en otras tantas rutas y visitas guiadas para dar a conocer sus espacios naturales y su patrimonio cultural.

Las actividades que ofrece esta propuesta han sido diseñadas a partir de las propuestas por los guías oficiales de turismo de Galicia Ana Pena, Boris Vilar, Carmen Delia y Noela Feal, con la participación de una serie de anfitriones, que colaboraron con la empresa especializada en ecoturismo Volta Montana.

La presidenta de la Mancomunidad, Rocío López, subrayó el "éxito deste programa nos catro anos anteriores" y explicó que suma cerca de 1.000 participantes. López resaltó que se "afianza a figura destes axentes así como a calidade e diversidade de opcións de ecoturismo existentes na Mariña Lucense fora da temporada de verán".

Asimismo, recalcó que estas rutas son una oportunidad para conocer "lugares descoñecidos e recónditos" y para acercarse a "manifestacións etnográficas e culturais", unas propuestas que calificó de "diferenciadoras, diversas e inclusivas" y avanzó que entre otras actividades se podrán "visitar museos, produtores e artesáns, haberá degustacións e teatralizacións, que se amosan como un escaparate ideal para gozar con maior intensidade dos recursos da Mariña Lucense".

En el acto de presentación estuvo también Javier Arias, delegado de la Xunta en Lugo, quien destacó el éxito de este programa turístico de A Mariña en ediciones anteriores y puso de relieve la colaboración económica de la Xunta con el turismo en la comarca. Explicó que el Gobierno gallego aporta un millón de euros para el plan turístico.

En el acto de presentación estuvo también presente la diputada provincial y alcaldesa de Burela, Carmela López, que, como mariñana, no dudó en resaltar que "A Mariña ten moito que ofrecer" y expuso que “aquí non buscamos que ninguén pase correndo pola nosa terra, senón que a saboreen, que se deixen levar pola calma e a beleza que o outono nos ofrece".

Asimismo hizo hincapié en que los concellos de A Mariña buscan un turismo sostenible "que pon en valor a nosa identidade, que respecta o noso patrimonio natural e que ademais favorece o desenvolvemento local". Además explicó que la Diputación aporta 25.000 euros a este y otros proyectos turísticos de la Mancomunidad.ç

En la presentación también se puso de relieve que la empresa encargada persigue desarrollar un turismo sostenible y calculó que la huella de carbono de estas actividades es de 6,9 toneladas. La empresa elaboró una guía de buenas prácticas que servirá de decálogo para difundir entre los asistentes de cara a la sostenibilidad de la iniciativa.

Las actividades comienzan la primera semana de octubre y terminan el 10 de noviembre. Se van a desarrollar los fines de semana de ambos meses, así como los festivos del 12 de octubre y el 1 de noviembre. Tendrán una duración de dos a cuatro horas y podrán participar un máximo de 25 personas. Las primeras propuestas son ya para el primer fin de semana de octubre.

El precio es de 5 euros para el tique individual, 8 para la pareja y de 12 para familias o grupos de hasta cinco miembros. La información y las reservas se hacen a través de la web Turismo de A Mariña Lucense.

Calendario de las propuestas

Octubre

Sábado 5: 'Burela de Cabo a rabo'. Con Noela Feal.

Domingo 6: 'Revelando os misterios e a beleza do litoral do Vicedo'. Con Boris Vilar.

Sábado 12: 'Paisaxe fluvial e etnografía. Trabada'. Con Carmen Delia.

Domingo 13: 'Xove: Ruta costeira de Portocelo a Punta Roncadoira'. Con Boris Vilar.

Sábado 19: 'Auga e milagres no Ermo. Barreiros'. Con Carmen Delia

Domingo 20 : 'O tesouro escondido. Alfoz'. Con Ana Pena.

Sábado 26: 'Parroquia de Lieiro en Cervo, onde se unen o liño e o mar'. Con NoelaFeal.

Domingo 27: 'Sabor a mar. Foz'. Con Ana Pena.

Noviembre

Viernes 1: 'A sorprendente natureza da Serra do Xistral. O Valadouro'. Con Boris Vilar.

Sábado 2: 'Mondoñedo: a Dios rogando, con el mazo dando'. Con Noela Feal.

Sábado 2: 'Da horta ao mar, vila comercial. Ribadeo'. Con Carmen Delia.

Domingo 3: 'Lendas, paisaxe e cultura. Lourenzá'. Con Carmen Delia.

Sábado 9: 'Ruta polos cemiterios indianos de Ourol'. Con Noela Feal.

Sábado 9: 'Forxados a lume. A Pontenova'. Con Ana Pena.

Domigo 10: 'Cando a biodiversidade se fai dona do patrimonio industrial. Viveiro'. Con Boris Vilar.

Domingo 10: 'As bondades da natureza. Riotorto'. Con Ana Pena.